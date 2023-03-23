Kahve Dünyası’ndan Ramazan Sofralarını Tatlandıran Lezzetler

Ramazana özel vazgeçilmez lezzetlerini Mart ve Nisan ayı boyunca sevenleriyle buluşturacak olan Kahve Dünyası, ayın dondurması konsepti ile misafirlerine Ramazan ayı boyunca Şeker İlavesiz Hurmalı Dondurma ve Tahinli Dondurma’yı diğer çeşitleri ile birlikte kiloluk özel ambalajlarında ev tüketimine uygun şekilde satışa sunuyor. Şeker İlavesiz Hurmalı Dondurma ile hazırlanan Hurmalı Milkshake ise ayın içeceği olarak yeni bir lezzet deneyimi yaşatıyor.



Kahve Dünyası mağazalarında bulunan tüm dondurmalarda olduğu gibi içinde katkı maddesi bulunmayan Şeker İlavesiz Hurmalı Dondurma, tadını vitamin, mineral ve lif zengini olan hurma, tam yağlı inek sütü, salep ve %100 hurma püresinden alıyor. Hafifliğiyle ön plana çıkan Şeker İlavesiz Hurmalı Dondurma, iftar sonrası sütlü tatlı seçeneği olarak keyifli bir alternatif oluşturuyor. Kavrulmuş susamla zenginleştirilmiş Tahinli Dondurma ise tadını enfes süt kreması ile tahinden alıyor.





Ramazan’da Kahve Dünyası mağazalarını taze çekilmiş Türk Kahvesi’nin kokusu saracak

Taze çekilmiş Türk Kahvesi’ni tüm mağazalarında satışa sunan Kahve Dünyası, özel ambalajlarında uzun süre tazeliğini koruyan Türk Kahvenizi sipariş üzerine taze taze çekerek hazırlıyor. İftar sonrası içilen Türk Kahvesi’ne eşlik etmek için Ramazan’a özel tatların bir diğer lezzeti ise Çikolata Kaplı Hurma! İster iftar başlangıcında ister sonrasında tüketebileceğiniz, %100 bitter çikolata ile kaplanmış şeker ilavesiz Çikolata Kaplı Hurma 500 gr’lık özel kutusunda ve dökme olarak satışa sunuluyor.





Kahve Dünyası’ndan Ramazan’a Özel Kampanyalar

İftar sonrası içilen kahvelerin tadı tam kıvamında, hediyesi de yanında geliyor. Kahvedunyasi.com’da 100 gr Türk Kahvesi çeşitlerinde geçerli 4 al 3 öde kampanyası Ramazan ayı boyunca devam ediyor. Tatlıların yanına eklenecek ya da tatlı alternatifi olacak leziz 1 kg’lik Kahve Dünyası dondurmalarının yanında 5’li makaron hediye ediliyor. Tüm aileye yetecek atıştırmalık çikolatalarda “Bontelemek” sınırsız olacak çünkü Ramazan’a özel tüm Bonte çeşitlerinde 2 alana 1 hediye kampanyası var. Ağızları tatlandıracak tüm boylarda geçerli madlen çikolataların hediyesi ise 100 gr’lık Çikolatalı Türk Kahvesi olacak.



Kahve Dünyası Hakkında

Yarım asırdır kahve - kakao ticareti yapan ve 30 yıla yaklaşan çikolata deneyimi bulunan Altınmarka Grubu’nun bir üyesi olan Kahve Dünyası, ilk mağazasını İstanbul’un Eminönü semtinde açtı. Misafirperverliği ve ikram kültürüyle kısa sürede sektörün öncü markalarından biri haline gelen Kahve Dünyası günümüz itibarıyla Türkiye’nin coğrafi penetrasyonu en yüksek kahve ve çikolata zinciridir. Yurt içinde 300’e yakın mağaza olmak üzere 1.000’e yakın satış noktası, yurt dışında ise 13 mağazası bulunan Kahve Dünyası, her gün 100 bini aşkın misafirine hizmet vermektedir. Tüm mağazalarının işletmesini üstlenerek kalitesini garanti altına alan Kahve Dünyası aynı zamanda, kahve, çikolata, dondurma, unlu mamul ve fit lezzetlerden oluşan bini aşkın lezzetini Türkiye’de benzeri olmayan kahve mağazacılığı anlayışıyla misafirlerine sunmaktadır. “Hepimizin Ortak Noktası” söylemiyle faaliyetlerini sürdüren Kahve Dünyası’nın kurumsal sosyal sorumluluk projelerini bir araya getirdiği budunyahepimizin.org isminde bir platformu bulunmaktadır.



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