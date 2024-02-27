  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kahve Dünyası’ndan tadına doyulmaz bir lezzet: Kruffin

Kahve Dünyası, herkesi Muffin ve kruvasandan doğan yumuşacık lezzet Kruffin ile tanışmaya çağırıyor. Kruffin’in lezzetinin sırrı kat kat kruvasan hamurunun yanı sıra Kahve Dünyası’nın çok sevilen Fındık Kreması’ndan geliyor.

Kahve Dünyası’ndan tadına doyulmaz bir lezzet: Kruffin

“Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası, özel lezzetlerine Kruffin ile bir yenisini daha ekliyor. Kakaolu ve sade iki renkli kruvasan hamuruyla hazırlanan Kruffin’in kalbinde ise, yüzde 30 oranında, çifte kavrulmuş taze Giresun fındıklarından hazırlanan çok özel bir fındık kreması bulunuyor. 

Kahve Dünyası’ndan tadına doyulmaz bir lezzet: Kruffin

Muffin kalıbında pişirilerek hazırlanan Kruffin, çıtır çıtır hamuruyla kahvaltıdan gün içindeki molalara kadar günün her saatinde kahvenizin vazgeçilmez eşlikçisi oluyor. Alışılmışın dışında, çıtır hamuru ve yumuşacık dolgusuyla Kruffin tüm Kahve Dünyası Algötür noktalarında sizi bekliyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hazal Kaya'dan evlilik itirafı!
  Magazin

Hazal Kaya'dan evlilik itirafı!

Dünyaca ünlü rapçilerle çalıştı
  Magazin

Dünyaca ünlü rapçilerle çalıştı

Buse Meral 'Gaddar'a dahil oldu
  Magazin

Buse Meral 'Gaddar'a dahil oldu

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi! Eski eşten göndermeli paylaşım geldi
  Magazin

Ebru Gündeş ile Murat Özdemir evlendi! Eski eşten göndermeli paylaşım geldi

Oğuzhan Koç'un vazgeçemediği ayakkabısı!
  Magazin

Oğuzhan Koç'un vazgeçemediği ayakkabısı!

Deniz Akel: Eskiden bütçeler güzeldi
  Magazin

Deniz Akel: Eskiden bütçeler güzeldi