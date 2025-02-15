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Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Kahtalı Mıçe olarak ünlenen Mustafa Kahtalı, hayatını kaybetti

Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Bir süredir ince bağırsak kanseriyle mücadele eden Kahtalı Mıçe olarak ünlenen Mustafa Kahtalı, hayatını kaybetti.

 Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Acı haberi sanatçının kızı Venda Altuntaş duyurdu.

 Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Kahtalı'nın cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

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