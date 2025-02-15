 Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Bir süredir ince bağırsak kanseriyle mücadele eden Kahtalı Mıçe olarak ünlenen Mustafa Kahtalı, hayatını kaybetti.

Acı haberi sanatçının kızı Venda Altuntaş duyurdu.

Kahtalı'nın cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

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