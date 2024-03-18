  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kadriye-Güven Olgar çiftine 51 kere Maşallah

Sosyal medyanın en çok takip edilen ve paylaştığı videolarla beğenileri toplayan ismi Kadriye Olgar, Güven Olgar’la evliliklerinin 51. yılını geçtiğimiz akşam dostlarıyla birlikte kutladı.

Kadriye-Güven Olgar çiftine 51 kere Maşallah

Etiler Mek’te 51. yıl dönümlerini kutlayan Olgar çifti 50’ler 60’lar şapka konseptiyle misafirlerini ağırladı. 51 yıldır aynı sevgi ve saygıyla bugünlere geldiklerini söyleyen Kadriye Olgar, mutlu ve uzun evliliğin formülünü: “ Her ne şartta olursa olsun omuz omuza olabilmeyi, saygıyı her daim önemsemeyi ve ufak şeylerden kalp kırmamayı başarırsak güzel ve uzun evlilik de beraberinde gelir.” sözleriyle anlattı.

Kadriye-Güven Olgar çiftine 51 kere Maşallah

Bu özel geceye katılan dostlarından hediye yerine TAMEV’e (Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği) bağış yapmalarını isteyen Olgar çifti yıl dönümlerinde anlamlı bir katkıda bulundular. Akşam boyunca dans eden çift, neşesiyle de maşallah dedirtti.

Kadriye-Güven Olgar çiftine 51 kere Maşallah

OLGAR AİLESİNDEN ÇİFTE KUTLAMA

Aynı zamanda oğulları Orkun Olgar’ın da 50. Yaş günü olması nedeniyle oğullarının da doğum günün kutlayan Kadriye ve Güven Olgar çifti pastasını ailesiyle birlikte kesti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Aynur Aydın’dan kafa karıştıran paylaşım
  Magazin

Aynur Aydın’dan kafa karıştıran paylaşım

Müziğin yıldızlarıyla buluşmak için geri sayım başladı
  Magazin

Müziğin yıldızlarıyla buluşmak için geri sayım başladı

Origins’ten koyu leke görünümüne karşı yenilik 
  Moda ve Güzellik

Origins’ten koyu leke görünümüne karşı yenilik 

Tuğba Yurt 'Dünya Hevesi'ni müzikseverlerle buluşturdu
  Magazin

Tuğba Yurt 'Dünya Hevesi'ni müzikseverlerle buluşturdu

Buğra Gülsoy’un eski eşi Nilüfer Gürbüz bakın hangi ünlü ismin eski sevgilisiyle yeni aşka yelken açtı?
  Magazin

Buğra Gülsoy’un eski eşi Nilüfer Gürbüz bakın hangi ünlü ismin eski sevgilisiyle yeni aşka yelken açtı?

Grup Laçin'den acı haber
  Gündem

Grup Laçin'den acı haber