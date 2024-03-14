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Kadir İnanır, yapımcı Arif Keskiner'in cenazesinde tabutun başından ayrılmadı

Kadir İnanır, yapımcı Arif Keskiner'in cenazesinde tabutun başından ayrılmadı. İşte detaylar...

Kadir İnanır, yapımcı Arif Keskiner'in cenazesinde tabutun başından ayrılmadı

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü yapımcı ve yazar Arif Keskiner hayatını kaybetmişti.

Kadir İnanır, yapımcı Arif Keskiner'in cenazesinde tabutun başından ayrılmadı
Kadir İnanır, cenazeye katıldı.

Kadir İnanır, yapımcı Arif Keskiner'in cenazesinde tabutun başından ayrılmadı
Usta sanatçı tabutun başından ayrılmadı.

 Kadir İnanır, yapımcı Arif Keskiner'in cenazesinde tabutun başından ayrılmadı

Keskiner'in cenazesi Teşvikiye Camii'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazından sonra Kilyos Demirciköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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