 Kadir İnanır, yapımcı Arif Keskiner'in cenazesinde tabutun başından ayrılmadı

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü yapımcı ve yazar Arif Keskiner hayatını kaybetmişti.



Kadir İnanır, cenazeye katıldı.



Usta sanatçı tabutun başından ayrılmadı.

Keskiner'in cenazesi Teşvikiye Camii'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazından sonra Kilyos Demirciköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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