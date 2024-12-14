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Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!

Dokuz ay hastanede kalan Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı! İşte detaylar...

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!

Geçtiğimiz mart ayında beyninde pıhtı atması nedeniyle operasyon geçiren Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. Dokuz ay hastane kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde eve dönen sanatçının son halini Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu paylaştı.

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!
Tekerlekli sandalyede oturduğu görülen İnanır'ın son halinin iyi olduğu görüldü.

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı!
Birçok sosyal medya kullancısı İnanır için, "Çok iyi görünüyor maşallah" mesajını gönderdi. Süreç Film hesabının paylaşılan fotoğrafa "Değerli sanatçı ve büyüğümüz Kadir İnanır’ın sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. En kısa sürede sağlığına kavuşma temennisi içindeyiz" mesajı eklendi. 

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