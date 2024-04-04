 Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklamayı hayat arkadaşı Jülide Kural yaptı.



24 Mart'ta beyninde pıhtı atan sanatçı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Jülide Kural, "Kadir İnanır'a ilişkin son durumu sizinle paylaşmak isterim çünkü malesef doğru olmayan bilgiler basında çıkmaya başladı. Bildiğiniz üzere Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahale, yoğun bakım ve bir günlük servise çıkma serüveninin ardından, evet hastaneden ayrıldık. Ancak tedavinin rehabilitasyon sürecine başlamak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne yerleştik" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.