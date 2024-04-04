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Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama... İşte detaylar...

Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklamayı hayat arkadaşı Jülide Kural yaptı.

Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama
24 Mart'ta beyninde pıhtı atan sanatçı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

 Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Jülide Kural, "Kadir İnanır'a ilişkin son durumu sizinle paylaşmak isterim çünkü malesef doğru olmayan bilgiler basında çıkmaya başladı. Bildiğiniz üzere Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahale, yoğun bakım ve bir günlük servise çıkma serüveninin ardından, evet hastaneden ayrıldık. Ancak tedavinin rehabilitasyon sürecine başlamak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne yerleştik" dedi.

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