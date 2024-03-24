  Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama

Beykoz'daki evinde inme geçiren Kadir İnanır, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sanatçının hayat arkadaşı Instagram'dan açıklama yaptı.



Kural, pıhtının temizlendiğini söyleyip, doktor ve kendisinin açıklaması dışındaki iddialara güvenilmemesi gerektiğini açıkladı.

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