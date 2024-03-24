  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama... İşte detaylar...

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama

Beykoz'daki evinde inme geçiren Kadir İnanır, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

  Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama

Sanatçının hayat arkadaşı Instagram'dan açıklama yaptı.

  Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama
Kural, pıhtının temizlendiğini söyleyip, doktor ve kendisinin açıklaması dışındaki iddialara güvenilmemesi gerektiğini açıkladı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
  Magazin

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Evleniyorlar mı?
  Magazin

Evleniyorlar mı?

Onur Tuna'nın son paylaştığı fotoğraf hayranları şaşırttı
  Magazin

Onur Tuna'nın son paylaştığı fotoğraf hayranları şaşırttı

Hastaneye kaldırılan Gönül Yazar açıklama yaptı
  Gündem

Hastaneye kaldırılan Gönül Yazar açıklama yaptı

Aşıklar Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı Riyad'a gitti
  Magazin

Aşıklar Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı Riyad'a gitti

Demet Özdemir zirvede
  Magazin

Demet Özdemir zirvede