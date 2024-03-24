  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Usta sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde inme geçirdiği ve bilincinin kapalı olduğu ifade edildi. Sanatçnın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama
  Gündem

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama

Evleniyorlar mı?
  Magazin

Evleniyorlar mı?

Onur Tuna'nın son paylaştığı fotoğraf hayranları şaşırttı
  Magazin

Onur Tuna'nın son paylaştığı fotoğraf hayranları şaşırttı

Hastaneye kaldırılan Gönül Yazar açıklama yaptı
  Gündem

Hastaneye kaldırılan Gönül Yazar açıklama yaptı

Aşıklar Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı Riyad'a gitti
  Magazin

Aşıklar Simay Barlas ile Halit Özgür Sarı Riyad'a gitti

Demet Özdemir zirvede
  Magazin

Demet Özdemir zirvede