Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde inme geçirdiği ve bilincinin kapalı olduğu ifade edildi. Sanatçnın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.



Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.

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