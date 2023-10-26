Kadir İnanır Armis ile yeniden ekranlarda

Armis, tüketici beklentilerini ön planda tutarak, yatak, baza, başlık, komodin, puf, kanepe ve ev tekstili ürünlerini uzman kadrosuyla özenle tasarlayıp müşterilerinin taleplerine uygun şekilde sunuyor. Marka, üstün teknolojiye dayalı üretim süreçleriyle, konfor ve kalite standartlarını en üst seviyede tutarak fark yaratıyor.

“Yatak ciddi bir iştir.” sloganıyla yola çıkan Armis Yatak, kaliteli ve konforlu, şık tasarımıyla ön plana çıkan Optimum Yatak setini büyük bir kampanya ile duyuruyor. Armis Yatak; usta sanatçı Kadir İnanır yer aldığı , Armis Optimum Yatak reklam filminde; uyku konforunun ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerken diğer yandan da avantajlı fiyatlarla ön plana çıkıyor. Özel yatak yay teknolojisi ve doğal hava sirkülasyonu ile öne çıkan; yatak, baza ve başlık’tan oluşan Armis’in Optimum Yatak seti, rüya gibi bir uykunun sırrını ortaya çıkarıyor. Armis Yatak, doğadan ilham alarak tasarladığı ürünlerinde optimum bir yatak konforunu sunmak için üstün kaliteli malzemeleri bir araya getirerek; hayatınıza rahatlık, konfor ve lüksü taşıyan Armis Optimum Yatak seti ile kullanıcılarına uyku deneyimlerini yeniden tanımlama fırsatı sunuyor.

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