  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kadir İnanır Armis ile yeniden ekranlarda

Yenilikçi, kaliteli ve inovatif ürünleriyle trendleri belirleyen Armis Yatak, üstün teknoloji ile donatılmış Optimum Yatak seti kampanyasını, marka yüzü olan usta sanatçı Kadir İnanır ile birlikte duyuruyor. "Yatak, önce aklına yatacak." mesajıyla Armis Yatak'ın kalitesini ve zarafetini ortaya koyan, sinema ve televizyon dünyasında eşsiz bir kariyere sahip olan Kadir İnanır, Optimum Yatak reklam filmi ile yatak almanın son derece ciddi bir iş olduğunu vurguluyor.

Kadir İnanır Armis ile yeniden ekranlarda

Armis, tüketici beklentilerini ön planda tutarak, yatak, baza, başlık, komodin, puf, kanepe ve ev tekstili ürünlerini uzman kadrosuyla özenle tasarlayıp müşterilerinin taleplerine uygun şekilde sunuyor. Marka, üstün teknolojiye dayalı üretim süreçleriyle, konfor ve kalite standartlarını en üst seviyede tutarak fark yaratıyor.

 “Yatak ciddi bir iştir.” sloganıyla yola çıkan Armis Yatak, kaliteli ve konforlu, şık tasarımıyla ön plana çıkan Optimum Yatak setini büyük bir kampanya ile duyuruyor.  Armis Yatak; usta sanatçı Kadir İnanır yer aldığı , Armis Optimum Yatak reklam filminde;  uyku konforunun ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerken diğer yandan da avantajlı fiyatlarla ön plana çıkıyor. Özel yatak yay teknolojisi ve doğal hava sirkülasyonu ile öne çıkan; yatak, baza ve başlık’tan oluşan Armis’in Optimum Yatak seti, rüya gibi bir uykunun sırrını ortaya çıkarıyor. Armis Yatak, doğadan ilham alarak tasarladığı ürünlerinde optimum bir yatak konforunu sunmak için üstün kaliteli malzemeleri bir araya getirerek; hayatınıza rahatlık, konfor ve lüksü taşıyan Armis Optimum Yatak seti ile kullanıcılarına uyku deneyimlerini yeniden tanımlama fırsatı sunuyor. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

100. yıl 100 tasarım 100 manken
  Magazin

100. yıl 100 tasarım 100 manken

İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi
  Magazin

İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi

Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!
  Magazin

Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!

Ünlü çift İlhan Mansız ile Lela Leyla evlendi
  Magazin

Ünlü çift İlhan Mansız ile Lela Leyla evlendi

Ünlü şarkıcı Emirkan darp edildi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Emirkan darp edildi

Bihter'i oynayacak Farah Zeynep Abdullah'tan esprili Bihter paylaşımı
  Magazin

Bihter'i oynayacak Farah Zeynep Abdullah'tan esprili Bihter paylaşımı