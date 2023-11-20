 Kadir Doğulu'nun, eşi Neslihan Atagül'e yaptığı yorum gündem oldu

Bir dönem boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, aşk tazeledi.

Doğulu, eşinin fotoğrafıan yaptığı yorumla dikkat çekti.

Atagül, "Öpücükler" diye yazdığı kareye, "Hayatımda gördüğüm en güzel şey" yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.