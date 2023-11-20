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Kadir Doğulu'nun, eşi Neslihan Atagül'e yaptığı yorum gündem oldu

Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'e yaptığı yorum gündem oldu... İşte detaylar...

Kadir Doğulu'nun, eşi Neslihan Atagül'e yaptığı yorum gündem oldu

Bir dönem boşanacakları iddia edilen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, aşk tazeledi.

Kadir Doğulu'nun, eşi Neslihan Atagül'e yaptığı yorum gündem oldu

Doğulu, eşinin fotoğrafıan yaptığı yorumla dikkat çekti.

 Kadir Doğulu'nun, eşi Neslihan Atagül'e yaptığı yorum gündem oldu

Atagül, "Öpücükler" diye yazdığı kareye, "Hayatımda gördüğüm en güzel şey" yazdı.

 

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