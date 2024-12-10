 Kadir Akorak'ın 'Eksik' eserleri sergileniyor

Bekir Aksoy Art Gallery, 7 Aralık 2024 tarihinde ünlü sanatçı Kadir Akorak’ın “Eksik” adlı eserlerinden oluşan sergisine ev sahipliği yaptı. Sergi, oyuncu ve galeri sahibi Bekir Aksoy’un ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik, sanat ve hayatın derin anlamlarını irdeleyen bu özel koleksiyona ev sahipliği yaptı.

Kadir Akorak, eserlerinde insan hayatının "eksik" yanlarını keşfe çıkıyor. Sanatçı, her tuvalinde duygu yoğunluğu ve derin bir sorgulama sunarak izleyenleri hayatın fazlalıkları ve eksiklikleri üzerine düşünmeye davet ediyor. Akorak, sergide eserlerini şu sözlerle ifade etti: “Neyin eksikliğini hissetmedik ki bu yaşam formunda? Ya da fazla olanlar neydi acaba? Kendimizi fazla hissettik, sesleri fazla duyduk bazen, sözlere fazla anlam yükledik, fazla geldik birbirimize. Yalan fazla, ihanet fazla, aşk fazla, kavgalar fazla… Ama eksik olan neydi ve neden hep çok eksik geldik bu kadar fazlanın içinde kendimize? Sanatçının sergisi, yalnızca bireysel eksiklikleri değil, toplumsal ve sanatsal açıdan da tamamlanamayan duyguları sorguluyor. Bir fırça darbesinin eksikliğini, bir cümlenin sonundaki noktayı, belki de bir ressamın hiç büyümeyen çocukluğundaki gülümsemeyi anlatıyor.



Bekir Aksoy, sergiyle ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı: “Kadir Akorak, eserlerinde herkesin hayatında iz bırakan eksikliklerin bir haritasını çiziyor. Bu sergi, yalnızca bir sanat deneyimi değil, aynı zamanda duygusal bir yolculuk.”

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