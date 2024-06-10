Kadın sağlığı için kesiler küçülüyor konfor artıyor

Teknolojik gelişmeler kapalı cerrahi yöntemlerini önemli ölçüde etkiliyor ve geliştiriyor. İleri endoskopik teknolojiler, cerrahi aletlerin daha küçük ve esnek hale gelmesi, ultrasonik, lazer ve plazma enerjili cihazlar kapalı cerrahilerin daha küçük kesilerle yapılmasını ve operasyonların genel olarak daha güvenli ve etkili hale gelmesini sağlayabiliyor. Hasta hızlı bir şekilde iyileşerek günlük hayatına daha çabuk dönebiliyor. Özellikle rahim hastalıklarında ve rahmin tamamen alınmasını gerektiren durumlarda sıklıkla laparoskopik cerrahilerden yararlanılıyor. Memorial Şişli Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Gökhan Demirayak, jinekolojik hastalıklarda laparoskopik yani kapalı cerrahiler hakkında bilgi verdi.

Ağrı ve kanama riski azalıyor

Laparoskopik ameliyatlar ve vNOTES izsiz cerrahi jinekolojik hastalıklarda en sık kullanılan cerrahiler olarak ön plana çıkmaktadır. Laparoskopik histerektomi, minimal invaziv cerrahi (karında birkaç küçük kesik açılarak) kullanılarak yapılan bir rahim alma ameliyatıdır. Laparoskopik histerektomide, cerrah bir laparoskop (küçük bir kamera ve ışık kaynağı içeren ince, tüp şeklinde bir alet) ve diğer cerrahi aletleri kullanarak ameliyatı gerçekleştirir. Operasyon küçük kesilerle yapılır, enfeksiyon riski daha azdır. Ameliyat sonrası ağrı genellikle daha azdır. Operasyon sırasında kan kaybı da genellikle daha az olur. Hasta daha hızlı iyileşir ve günlük aktivitelerine daha çabuk dönebilir.

İzsiz cerrahi vNOTES ile karında hiç kesi izi olmuyor

vNOTES (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery), doğal açıklıklardan yapılan transluminal endoskopik cerrahi anlamına gelir. Vajinal yoldan cerrahi müdahaleler yapılmasına olanak tanımaktadır. Bu yöntem, "izsiz cerrahi" olarak da bilinir çünkü karında herhangi bir kesi yapmaya gerek olmamaktadır. vNOTES izsiz cerrahi ile histerektomi (rahim alınması), miyom ve yumurtalık kistlerinin çıkarılması, endometriozis (çikolata kisti) cerrahisi, tüplerin bağlanması operasyonları yapılabilmektedir. Bu yöntemde riskler daha azdır ve hasta hızlı bir şekilde iyileşebilir.

Deneyimli hekimler ‘Minimal İnvaziv Histerektomi Kursu’nda bir araya geldi

Laparoskopik cerrahi ve Vnotes cerrahi yöntemler hakkında güncel bilgilerin paylaşıldığı “Minimal İnvaziv Histerektomi Kursu” Memorial Sağlık Grubu Memorial Şişli Hastanesi ev sahipliğinde yapıldı. Bu yıl ilki düzenlenen kurs Jinekolojik Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr Gökhan Demirayak ve Doç. Dr. Erhan Aktürk başkanlığında gerçekleşti. Kursta son teknolojik gelişmeler ışığında laparoskopik histerektomi ve vNOTES izsiz cerrahi yöntemleri anlatıldı ve eğitimler verildi. Oturum başkanlarından Doç. Dr. Gökhan Demirayak şu bilgileri verdi: “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz minimal invaziv histerektomi kursumuz 2 günlük yoğun bir programın ardından son buldu. Kurs boyunca alanında deneyimli hekimlerimiz minimal invaziv histerektomi ve vNOTES izsiz cerrahi yöntemleri ile ilgili bilgilerini paylaştı. Özellikle zor vakalarda kullanılan cerrahi tekniklerin üzerinde duruldu. Hekim arkadaşlarımız deneyimlerini aktardı. Canlı cerrahi ile anlatılan teorik bilgiler pratik olarak da gösterdik. Katılımcılar 2 günlük eğitim sonrasında sertifikalarını aldılar. Oldukça verimli geçen bu kursun bir başlangıç olmasını ümit ediyor ve düzenli aralıklarla bu organizasyonu tekrarlamayı planlıyoruz.

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