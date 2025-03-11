Kadın Dostu Markalar Platformu 5. Uluslararası Farkındalık Ödülleri Sahiplerini Buldu

Toplumsal cinsiyet eşitliği bilincine hizmet eden, kadın haklarını savunan ve kadın gücünü destekleyen çok değerli markalar, marka temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve fikir liderlerinin katılımıyla bu yıl uluslararası boyuta taşınan organizasyon, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde eşitlik odaklı projeleriyle dikkat çeken markaları bir araya getirdi.

Erkeklerin Farkındalığına İhtiyacımız Var

Kadın Dostu Markalar 2025 Uluslararası Farkındalık Ödülleri kapsamında gerçekleşen “ Farkındalık Konuşmaları “ serisinde “ Eğitimde Eşitlik Dönüşümün Anahtarı “ başlıklı panelin moderatörlüğünü KDM Akedemi’nin eğitmenlerinden Üstün Patent Kurucusu Özlem Arslan Kart yaptı. Kart’ın konuğu Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Koç oldu. Panelin kapanışını Kart “ Daha çok erkeklerin desteğine ve farkındalığına ihtiyacımız var. Ayrıca çağımızın en büyük sorunu hız. Çocuklarımız bu hızı yönetirlerse başarıya ulaşırlar. “ sözleriyle bitirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.