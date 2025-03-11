  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kadın Dostu Markalar Platformu 5. Uluslararası Farkındalık Ödülleri Sahiplerini Buldu

2021 yılından beri her yıl “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” haftasında “Kadın Dostu Markalar Platformu” tarafından düzenlenen Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri, bu yıl ilk kez uluslararası boyuta taşındı. "Küresel Dönüşüm Yolculuğu" temasıyla hayata geçirilen Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda fark yaratan markaları onurlandırdı.

Kadın Dostu Markalar Platformu 5. Uluslararası Farkındalık Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kadın Dostu Markalar Platformu 5. Uluslararası Farkındalık Ödülleri Sahiplerini Buldu

 

Toplumsal cinsiyet eşitliği bilincine hizmet eden, kadın haklarını savunan ve kadın gücünü destekleyen çok değerli markalar, marka temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve fikir liderlerinin katılımıyla bu yıl uluslararası boyuta taşınan organizasyon, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde eşitlik odaklı projeleriyle dikkat çeken markaları bir araya getirdi.

Erkeklerin Farkındalığına İhtiyacımız Var

Kadın Dostu Markalar 2025 Uluslararası Farkındalık Ödülleri kapsamında gerçekleşen “ Farkındalık Konuşmaları “ serisinde  “ Eğitimde Eşitlik Dönüşümün Anahtarı “ başlıklı panelin moderatörlüğünü KDM Akedemi’nin eğitmenlerinden Üstün Patent Kurucusu Özlem Arslan Kart yaptı. Kart’ın konuğu Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Koç oldu. Panelin kapanışını Kart “ Daha çok erkeklerin desteğine ve farkındalığına ihtiyacımız var. Ayrıca çağımızın en büyük sorunu hız. Çocuklarımız bu hızı yönetirlerse başarıya ulaşırlar. “ sözleriyle bitirdi.     

 

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi Mete Atatüre ile tatile giden Duygu Sarışın'ın yüzü gülüyor
  Magazin

Sevgilisi Mete Atatüre ile tatile giden Duygu Sarışın'ın yüzü gülüyor

The Peninsula New York, Fifth Avenue deneyimini taçlandıran yeni pazar brunch’ını sunuyor
  Mekan

The Peninsula New York, Fifth Avenue deneyimini taçlandıran yeni pazar brunch’ını sunuyor

Can Bartu Arslan'a SİYAD'dan En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü!
  Kültür - Sanat

Can Bartu Arslan'a SİYAD'dan En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü!

İlhan Şen ve Aziz Alaca Tek Başına filmi hakkında konuştu!
  Magazin

İlhan Şen ve Aziz Alaca Tek Başına filmi hakkında konuştu!

Abdülkerim Bardakçı'nın şampiyonluk açıklaması!
  Magazin

Abdülkerim Bardakçı'nın şampiyonluk açıklaması!

Özge Özacar'ın AVM tarzı!
  Magazin

Özge Özacar'ın AVM tarzı!