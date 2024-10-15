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Kadın cinayetleriyle ilgili konuşan Ayşe Tolga'dan hemcinslerine tavsiye!

Kadın cinayetleriyle ilgili konuşan Ayşe Tolga'dan hemcinslerine tavsiye! İşte detaylar...

Kadın cinayetleriyle ilgili konuşan Ayşe Tolga'dan hemcinslerine tavsiye!

Ayşe Tolga, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Oyuncu, "Sinirimizi bozmamaya çalışıyoruz. Sokağa çıkınca endişe duyuyorum. Kızım var 14 yaşında, sokaklar artık güvende değil. YouTube kanalımda senelerce önce saldırılara karşı ne yapabiliriz eğitimini kadınlara paylaşmıştım. Saldırılara karşı insanlar ne yapacağını bilmiyor. Sadece biber gazıyla olmaz, kendini savunmayı öğrenmesi lazım. Yapabilirlerse dövüş sanatı öğrenebilirler. Kadının saldırı anında beyni kitleniyor. Bu tarzlar erkek değil, ya uyuşturucu ya da sapkın tipler... Sokak ortasında bir kadına sarkıntılık etmek en sığ seviye... Kadın kendini korursa o anda çok korkar" dedi. Projelerinden bahseden Tolga, "Kitap yazıyorum. Düşünce gücüyle ilgili eğitimler veriyorum. Kendimize iyi bakıp, güçlü kalmamız gerekiyor. Sigara, alkol ve antidepresan tüketimi çok arttı. Sağlam kafa ve sağlam vücutta olur. Spor yapmak lazım" diye konuştu.

 Kadın cinayetleriyle ilgili konuşan Ayşe Tolga'dan hemcinslerine tavsiye!

OYUNCULUK BİRAZ ZOR ARTIK
En son 2022'de sette olduğunu belirten Tolga, "Oyunculuk olacak mı?" sorusuna, "Biraz zor artık. Kendime yeni kariyer edindim. 'Seksenler' seti çık başkaydı. Aile gibiydik, çalışma saatleri başkaydı. Öyle proje olmazsa yapamam" yanıtını verdi.

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