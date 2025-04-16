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Kaburgacı Cabbar, Kuruçeşme'de yeni adresinde!

Kaburgacı Cabbar, Kuruçeşme'de yeni adresinde! İşte detaylar...

Kaburgacı Cabbar, Kuruçeşme'de yeni adresinde!

Sanayi bölgesinde başladıkları lezzet yolculuğunu İstanbul Boğazı'nın en gözde noktalarından biri olan Kuruçeşme'ye taşıyan Ahmet Doruk ve Doruk Doruk Kardeşler, Kaburgacı Cabbar markasını bambaşka bir boyuta taşıdı. Lezzet tutkunlarının yakından tanıdığı markanın bu yeni ve iddialı adresinde, davetliler unutulmaz bir gece yaşadı.

Kaburgacı Cabbar, Kuruçeşme'de yeni adresinde!
Ahmet Doruk ve Doruk Doruk'un kardeşleri Tevfik Doruk ve Sinan Batura'nın da katkılarıyla gerçekleştirdikleri açılışta, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim bir araya geldi. Ekranlardan tanıdığımız simaların da katılım gösterdiği gecede, davetliler Kaburgacı Cabbar’ın eşsiz lezzetleriyle buluştu.

Kaburgacı Cabbar, Kuruçeşme'de yeni adresinde!
Gecenin özel konuklarından biri ise ünlü şef Suna Aydın'dı. Mekanın imza yemeklerini tadan Aydın, hem sunumları hem de tatlarıyla Kaburgacı Cabbar'a tam not verdi.


Kuruçeşme'nin Boğaz manzarasına karşı enfes etler, geleneksel tatlarla modern dokunuşları buluşturan sunumlar ve sıcacık bir misafirperverlik. Kaburgacı Cabbar, yeni adresinde sadece bir restoran değil, aynı zamanda bir deneyim vadediyor.

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