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Kaan Yıldırım setlere dönüyor!

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım setlere dönüyor! İşte detaylar...

Kaan Yıldırım setlere dönüyor!

Uğur Yücel’in başrolünde olduğu Maestro dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna Kaan Yıldırım dahil oldu. İda Film’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturduğu Maestro dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Yapım tarafından art arda gelen haberler herkesi heyecanlandırdı. Esra Bilgiç’ten sonra Kaan Yıldırım da Maestro dizisiyle el sıkıştı!

Kaan Yıldırım setlere dönüyor!
Başrolünde Uğur Yücel’in olduğu, Onur Seyit Yaran, Esra Bilgiç, Deniz Işın, Hamza Yazıcı’nın da kadroya dahil olduğu Maestro dizisine son olarak Büşra Pekin, Suzan Kardeş, Murat Kılıç, Şenay Gürler ve Mert Yavuzcan katılmıştı.

Kaan Yıldırım setlere dönüyor!
Hem konusu hem de şekillenen oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük yankı uyandıran dizinin çekimleri Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşecek. Dijital dizinin hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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