'Kopuk' dizisiyle final yapan Kaan Yıldırım, yeğeniyle zaman geçirdi.

Oyuncu, yeğenini kucağına alıp trafikte araç kullanması dikkat çekti.

Küçük çocukla trafiğe çıkıp onu kucağına alması üzerine Yıldırım'a bazı takipçilerinden tepki geldi.

Yıldırım, yeğeniyle araç kullandı.

Oyuncuya, "Ön koltuğa çocuk oturtmak yasak" mesajlarını gönderdiler.

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