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Kaan Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım

Kaan Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım. İşte detaylar...

Kaan Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım

'Kopuk' dizisiyle final yapan Kaan Yıldırım, yeğeniyle zaman geçirdi.

 Kaan Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım

Oyuncu, yeğenini kucağına alıp trafikte araç kullanması dikkat çekti.

 Kaan Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım

Küçük çocukla trafiğe çıkıp onu kucağına alması üzerine Yıldırım'a bazı takipçilerinden tepki geldi.

 Kaan Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım

Yıldırım, yeğeniyle araç kullandı.

 Kaan Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım

Oyuncuya, "Ön koltuğa çocuk oturtmak yasak" mesajlarını gönderdiler.

 

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