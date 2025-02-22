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Kaan Yıldırım'dan alkışlanacak hareket!

Kaan Yıldırım'dan alkışlanacak hareket! İşte detaylar...

Kaan Yıldırım'dan alkışlanacak hareket!

Kaan Yıldırım, alkışlanacak bir harekete imza attı.

Kaan Yıldırım'dan alkışlanacak hareket!

Ormanda yürüyüşe çıkan oyuncunun peşine bir köpek takıldı.

Kaan Yıldırım'dan alkışlanacak hareket!
6 kilometre yanında gelen ve arabaya atlayan köpeği Yıldırım, veterinere götürdü.

 Kaan Yıldırım'dan alkışlanacak hareket!

Geçici yuva olduğunu belirten oyuncu, sahiplenmek isteyenlere çağrı yaptı.

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