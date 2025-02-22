 Kaan Yıldırım'dan alkışlanacak hareket!

Kaan Yıldırım, alkışlanacak bir harekete imza attı.

Ormanda yürüyüşe çıkan oyuncunun peşine bir köpek takıldı.



6 kilometre yanında gelen ve arabaya atlayan köpeği Yıldırım, veterinere götürdü.

Geçici yuva olduğunu belirten oyuncu, sahiplenmek isteyenlere çağrı yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.