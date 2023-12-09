Kaan Urgancıoğlu, baba oldu. Oyuncu, eşi Burcu Denizer oğlunu kucağına aldı. Çift, bebeklerine Ardıç ismini koydu. Normal doğumla dünyaya gelen ikilinin oğlu 3 kilo 100 gram dünyaya geldi.

Urgancıoğlu'nun doğuma girdiği öğrenildi.

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