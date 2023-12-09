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Kaan Urgancıoğlu baba oldu

Kaan Urgancıoğlu baba oldu. İşte detaylar...

Kaan Urgancıoğlu baba oldu

Kaan Urgancıoğlu, baba oldu. Oyuncu, eşi Burcu Denizer oğlunu kucağına aldı. Çift, bebeklerine Ardıç ismini koydu. Normal doğumla dünyaya gelen ikilinin oğlu 3 kilo 100 gram dünyaya geldi.

  Kaan Urgancıoğlu baba oldu

Urgancıoğlu'nun doğuma girdiği öğrenildi.

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