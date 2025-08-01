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Kaan Taşaner ve Seray Dura'nın AVM tarzı!

Kaan Taşaner ve Seray Dura'nın AVM tarzı! İşte detaylar...

Kaan Taşaner ve Seray Dura'nın AVM tarzı!

Kaan Taşaner, sevgilisi Seray Dura ile birlikte İstinyePark AVM'de mağazaları gezerken görüntülendi.

 Kaan Taşaner ve Seray Dura'nın AVM tarzı!


El ele çıktıkları alışveriş turunda görüntülendiklerini fark eden çift, muhabirlere selam vererek alışverişe kaldıkları yerden devam etti.

 

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