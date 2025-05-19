 Kaan Taşaner ile Seray Dura'nın el ele AVM turu

Ünlü oyuncu Kaan Taşaner, sevgilisi Seray Dura ile birlikte İstinyePark AVM'de mağazaları gezerken görüntülendi.

El ele çıktıkları alışveriş turunda görüntülendiklerini fark eden çift, muhabirlere selam vererek alışveriş turuna kaldıkları yerden devam etti.

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