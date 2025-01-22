  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kaan Taşaner'den evlilik açıklaması!

Ünlü oyuncu Kaan Taşaner'den evlilik açıklaması! İşte detaylar...

Kaan Taşaner'den evlilik açıklaması!

Kaan Taşaner, sevgilisi Seray Dura ile birlikte Vadistanbul’da görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş turuna çıkan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 Kaan Taşaner'den evlilik açıklaması!

Yeni projesi 'Bir Zamanlar İstanbul' hakkında konuşan Taşaner, "Yakında ilk bölümüyle ekranlara geleceğiz. Kadromuz çok güzel, sette harika bir atmosfer var. Diziyi çekerken gerçekten çok keyif alıyoruz" dedi. 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili “O gün sizin için özel bir anlam taşıyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: "Şubat ayı bizim için çok özel. Sevgilimin ve yakın arkadaşlarımın doğum günleri bu aya denk geliyor."


Taşaner, "Evlilik düşünceniz var mı?" sorusuna ise, "Şu anda evlilik gibi bir düşüncemiz yok" cevabını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal'ın, 'Her şey yolunda' pozu
  Magazin

Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal'ın, 'Her şey yolunda' pozu

Bolu'daki yangında 66 can kaybı
  Gündem

Bolu'daki yangında 66 can kaybı

Samar Dadgar'ın paylaşımı olay yarattı! Özcan Deniz, çocuğunun annesi Feyza Aktan'ı aldattı mı?
  Magazin

Samar Dadgar'ın paylaşımı olay yarattı! Özcan Deniz, çocuğunun annesi Feyza Aktan'ı aldattı mı?

Yıldız Tilbe takipçilerinin sorularını yanıtladı! Hayatının film olmasını istiyor mu?
  Magazin

Yıldız Tilbe takipçilerinin sorularını yanıtladı! Hayatının film olmasını istiyor mu?

Hacı Sabancı'nın çocuğu Uzay'ın bilinmeyenleri! Uzay'ın annesi Fatma D. ne iş yapıyor?
  Magazin

Hacı Sabancı'nın çocuğu Uzay'ın bilinmeyenleri! Uzay'ın annesi Fatma D. ne iş yapıyor?

Murat Başaran, Ferdi Tayfur'u unutmadı! Vefasızlıktan dert yandı!
  Magazin

Murat Başaran, Ferdi Tayfur'u unutmadı! Vefasızlıktan dert yandı!