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Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın Nişantaşı turu

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın Nişantaşı turu ... İşte detaylar...

Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın Nişantaşı turu

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızı İlayda ile Nişantaşı City's'de yemek yedi.

 Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın Nişantaşı turu

Kısa süre mağazaları da dolaşan aile, daha sonra yemek restoranlarının bulunduğu kata çıktı.

 Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın Nişantaşı turu

Tangöze, yine üzerinden hiç çıkarmadığı montuyla görüntülendi. Aile, kısa bir Nişantaşı turu da yaptı.

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