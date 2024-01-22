 Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın Nişantaşı turu

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Ural ve kızı İlayda ile Nişantaşı City's'de yemek yedi.

Kısa süre mağazaları da dolaşan aile, daha sonra yemek restoranlarının bulunduğu kata çıktı.

Tangöze, yine üzerinden hiç çıkarmadığı montuyla görüntülendi. Aile, kısa bir Nişantaşı turu da yaptı.

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