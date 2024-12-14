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JW Marriott Istanbul Bosphorus’ta yeni yıl coşkusu

JW Marriott Istanbul Bosphorus, Boğaz’ın ışıltılı manzarası ve tarihi İstanbul’un büyüleyici atmosferinde yeni yılı karşılamak için misafirlerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

JW Marriott Istanbul Bosphorus’ta yeni yıl coşkusu

Lobiyi süsleyen etkileyici yılbaşı ağacı ve otelin her köşesine yayılan zarafet, şık kutlamalar, gurme lezzetler ve dinamik eğlencelerle birleşerek unutulmaz anlar yaratıyor. Yeni yıl ruhunu şıklık ve zarafetle harmanlayan bu özel ortamda yerinizi ayırtın. 
 
JW Marriott Istanbul Bosphorus’ta yeni yıl coşkusu
 
Yeni Yılı Şık Bir Konaklama ile Karşılayın 

JW Marriott Istanbul Bosphorus, yeni yıla Boğaz ve şehir ışıklarının büyüleyici manzarasında adım atmak isteyen misafirlerini özel bir konaklama paketiyle karşılıyor. Bu eşsiz paket; özenleri  hazırlanmış bir kahvaltı, limitsiz meşrubat eşliğinde Yeni Yıl Gala Yemeği menüsü, özel karşılama ikramı ve 1 Ocak 2025 günü saat 15:00’e kadar geç çıkış ayrıcalıklarını içeriyor. Yeni yıl ruhunu zarafet ve konforla birleştiren bu deneyim, tarihi İstanbul’un kalbinde unutulmaz anlar vaat ediyor. 

JW Marriott Istanbul Bosphorus’ta yeni yıl coşkusu

Octo İstanbul’da Lezzet Dolu Bir Yılbaşı Gecesi 

Octo İstanbul, yılbaşı gecesine Executive Chef Şafak Erten’in özel menüsüyle misafirlerini unutulmaz bir gastronomi deneyimine davet ediyor. Füme patlıcan ve kırmızı biber kreması eşliğinde sunulan kral yengeç, enginar veloute ve mavi kuyruk karides gibi özenle hazırlanmış başlangıçlar menünün ilk notalarını oluşturuyor. Izgara ahtapot, confit sarımsak ve kuru fasulye püresi ile sunulan sıcak lezzetler, Akdeniz’in zengin tatlarını yansıtıyor. Ana yemek olarak miso  ile fırınlanmış morina balığı  ve Ege otlarıyla zenginleştirilen özel tarif, menünün zirvesini oluşturuyor. Tatlı bölümünde ise Karaköy çikolata, karamelize beyaz çikolata mousse ve ahududu dondurma, yılbaşı gecesine tatlı bir dokunuş katıyor. Octo İstanbul’un gurme lezzetleri, Boğaz’ın benzersiz manzarasında misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatmayı vaat ediyor. 

JW Marriott Istanbul Bosphorus’ta yeni yıl coşkusu

Ayrıca, 15-31 Aralık tarihleri arasında misafirler için özel olarak hazırlanan hindi servisi, otel restoranında veya ev konforunda paylaşılabilir bir alternatif olarak misafirlere sunuluyor. 

JW Marriott Istanbul Bosphorus’ta yeni yıl coşkusu

İstanbul Baking Company’nin Tatlı Dokunuşları 

İstanbul Baking Company, yeni yıla özgü zencefilli kurabiyeler, franbuazlı makaronlar ve İtalyan klasiklerinden panettone ve cantuccini gibi lezzetlerle sıcak bir atmosfer yaratıyor. Misafirlerini taptaze tatlılar ve kahve kokularıyla karşılayan bu özel mekan, yıl sonu kutlamalarına samimi bir dokunuş katıyor. 

Skull and Bones’da Dinamik Yılbaşı Eğlencesi 

Cesur ve enerjik atmosferiyle Skull and Bones, yılbaşı gecesine modern bir DJ performansı ve yalnızca bu geceye özel hazırlanan yaratıcı kokteyllerle hayat katıyor. Karaköy’ün hareketli sokaklarında, dinamik bir yılbaşı kutlaması arayan misafirler için ideal bir seçenek sunan Skull and Bones, eğlenceyi cesur bir dokunuşla yeniden tanımlıyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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