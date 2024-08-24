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Justin-Hailey Bieber çiftinin bebekleri doğdu! İşte bebeklerinin ismi

Justin-Hailey Bieber çiftinin bebekleri doğdu! İşte bebeklerinin ismi. İştedetaylar...

Justin-Hailey Bieber çiftinin bebekleri doğdu! İşte bebeklerinin ismi

2018 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber'in çocukları oldu.

Justin-Hailey Bieber çiftinin bebekleri doğdu! İşte bebeklerinin ismi
Hailey Baldwin Bieber, Los Angeles'ta bir hastanede doğumunu gerçekleştirdi.

Justin-Hailey Bieber çiftinin bebekleri doğdu! İşte bebeklerinin ismi
İkili çocuklarına Jack Blues ismini verdi.

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