Justin-Hailey Bieber çiftinin bebekleri doğdu! İşte bebeklerinin ismi

2018 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber'in çocukları oldu.



Hailey Baldwin Bieber, Los Angeles'ta bir hastanede doğumunu gerçekleştirdi.



İkili çocuklarına Jack Blues ismini verdi.

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