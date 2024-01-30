Jumbo’dan sevgiliye zamansız hediyeler 

Jumbo aynı sofra etrafında buluştuğumuz insanlara sevgimizi ifade etmek için 7 farklı hediye paketi hazırladı. Mum ve fincan setleri, özel tadım bardakları gibi hediye alternatifleri, farklı zevklere hitap ediyor.

Sağlıklı yaşam ve sıcak bir atmosfer için Jumbo'nun Health Koku ve Mum Seti

Jumbo'nun Sevgililer Günü için hazırladığı Health Koku ve Mum Seti, aromaterapi yağları içeren koku setiyle sağlığı, zindeliği ve lüksü bir araya getiriyor. Bu set, evde veya ofiste pozitif enerjiyi artırırken, esansiyel yağlar stresi azaltmaya ve rahatlatmaya yardımcı oluyor.

Sette yer alan zarif mumlar, her ortama sıcaklık katan bir atmosfer yaratıyor. Özenle seçilmiş esansiyel yağlarla hazırlanan mumlar, pozitif enerjiyi de beraberinde getiriyor. Jumbo’nun Sevgililer Günü hediye seti, aşkı ve sağlıklı yaşamı bir araya getirerek sevdiklerinize unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Kahve ve şansın buluşması: Fortune Fincan Seti

Fortune Fincan Seti, kahve tutkunları için özel olarak hazırlandı. Fincanların yüzeyindeki özel desenler, kahve keyfini arttırırken setin içindeki lokumluk, paylaşılan kahve ritüelini daha da detaylandırıyor.

Şans dolu bir paket :Chance Fincan Seti

Sevdiklerine unutulmaz bir kahve deneyimi yaşatmak isteyenler için Jumbo, Chance Fincan, Tepsi ve Su Bardağı Seti’ndeki fincanlar, özel desenleri renkleriyle kahve keyfini taçlandırırken her yudum, sevgi dolu anları daha da çoğaltıyor. Gümüş rengi tasarımıyla dikkat çeken tepsi, zarafeti sofralarınıza taşıyor.

Jumbo’yla her an bir kutlama : Miracle Bardak Seti

Jumbo Miracle Bardak Seti her içeceği bir kutlama anına dönüştürüyor. Miracle Bardak Seti, kışın taptaze havasını sofralara getiriyor. Kış temalı latte art aksesuarları, sıcak içeceklerinizi kişiselleştirme keyfi yaşatırken, içeceklere dekoratif bir dokunuş ekliyor. Kar ve kış figürleri, her yudumu daha da özel kılıyor. Miracle Bardak Seti, sadece içecekleri değil, aynı zamanda içeceklere eşlik eden anları da özel kılıyor. Latte aksesuarları, kahve keyfinizi yaratıcı bir dokunuşla taçlandırmanızı sağlıyor.

Özel lezzet deneyimleri için Jumbo

Viski bardağı ve viski şişesinden oluşan hediye setindeki özel bardaklar viskinin tadını en iyi şekilde almanızı sağlarken, şık tasarımı ile viskinizin rengini ve berraklığını ön plana çıkaracak. Viski keyfinin ayrılmaz bir parçası olan buz küpleri ise içkinizi ideal sıcaklıkta tutmanıza ve sulandırmadan içmenize yardımcı olacak.

Şarap severlere özel bir set

İncelikle tasarlanmış Happiness kadeh ve şarap aksesuar hediye setinde yer alan ince camdan zarif şarap kadehleri, sofralara zarafet katıyor. Şarap açacağı, şarap mantarı ve damlatıcı gibi aksesuarlar, şarap deneyiminizi daha da zenginleştiriyor.

Puro tutkunlarına özel bir hediye

Jumbo, puro tutkunları için unutulmaz bir hediye alternatifi sunuyor. Bu set, puro keyfini bir adım daha ileri taşımak ve puro deneyimini geliştirmek için tasarlandı. Setin parçası olan puro kesici, puroyu düzgün kesmenize yardımcı oluyor, puro deneyimini daha rahat ve keyifli hale getiriyor. Setin içindeki zarif tasarımlı puro küllüğünü, şık bir dekoratif öğe olarak da kullanabilirsiniz. Özel tasarım puro çakmağı ise güvenli ve etkileyici bir şekilde puro keyfini başlatır. Set içinde yer alan puro tutucu, puroyu sabit ve temiz bir şekilde tutmanıza yardımcı olur.

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