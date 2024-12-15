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Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama! İşte detaylar...

Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

Geçtiğimiz mart ayında beyninde pıhtı atması nedeniyle operasyon geçiren Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıkmıştı.

Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama!
Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu, İnanır'ı ziyaret etmişti.

Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama!
Kural, sanatçının iyiye gittiğini açıkladı.

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