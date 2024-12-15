Jülide Kural'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

Geçtiğimiz mart ayında beyninde pıhtı atması nedeniyle operasyon geçiren Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıkmıştı.



Süreç Film'in sahibi Ali Gündoğdu, İnanır'ı ziyaret etmişti.



Kural, sanatçının iyiye gittiğini açıkladı.

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