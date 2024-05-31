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Judas Prıest’ten Türk hayranlarına mesaj var 

24 Temmuz’da BKM Organizasyonu ile Bonus Parkorman’da konser verecek olan En İyi Metal Performansı Grammy Ödülü sahibi Judas Priest’in vokalisti Rob Halford ve grubun baş gitaristi Richie Faulkner, Türk hayranları için bir video gönderdi.

Judas Prıest’ten Türk hayranlarına mesaj var 

1969’da Birmingham, İngiltere’de kurulan metal müziğin tanrıları olarak da bilinen 50 yılı aşkındır müzik yaparak metal rüzgarını dünyanın dört bir yanında estiren Judas Priest’in vokalisti Rob Halford ve grubun baş gitaristi Richie Faulkner, Türk hayranları için gönderdiği videoda 24 Temmuz’da Bonus Parkorman’da gerçekleşecek konseri şu sözleriyle duyurdu:

Judas Prıest’ten Türk hayranlarına mesaj var 

Uzun zamandır Türkiye’de çalmadığımız için geri dönüyor olmaktan çok memnunuz. Judas Priest tarzı heavy metal müziğimizi, yeni albümümüz Invincible Shield’den bazı şarkılar ve hayranlarımızın çok sevdiği birçok diğer şarkıyla 24 Temmuz’da İstanbul’da görüşmek üzere! 

Judas Prıest’ten Türk hayranlarına mesaj var 

Albümleri 50 milyondan fazla satış rakamına ulaşan Judas Priest, tüm zamanların en iyi metal gruplarından biri olarak gösteriliyor. Grup, 1980 yıllarında yayınladıkları “British Steel” albümünde yer alan ‘Metal Gods’ adlı şarkılarına ithafen hayranları tarafından "Metal Tanrıları" olarak da anılıyor.

Dünya çapında turneler, Grammy gibi sayısız ödül ve liste başarılarının yanı sıra grup 2022’de Rock and Roll Hall of Fame’de Rock and Roll Onur Listesi'ne alındı.

Judas Prıest’ten Türk hayranlarına mesaj var 

Priest'in 80'li yıllara sahip olduğu, saf metal açısından rakipsiz olduğu ve 1980'lerin 'British Steel', 1981'in 'Point of Entry', 1982'nin 'Screaming for' gibi tüm zamanların klasik albümlerini çıkardığı ve 1984'ün 'Defenders of the Faith', 'Breaking the Law', 'Living After Midnight', 'Heading Out to the Highway' ve 'You've Got Another Thing Coming' gibi sayısız kalıcı metal marşını ortaya çıkardı. Grup yakın zamanda (Mart 2024’te) ‘Invincible Shield’ adlı yeni bir albüm yayınlandı.

 

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