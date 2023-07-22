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Johnny Depp otel odasında baygın bulundu! İntihar mı etti?

Johnny Depp otel odasında baygın bulundu! İntihar mı etti? İşte detaylar...

Johnny Depp otel odasında baygın bulundu! İntihar mı etti?

Johnny Depp'in üyesi olduğu müzik grubu Hollywood Vampires, Budapeşte'deki konserlerini aktörün kaldığı otel odasında baygın şekilde bulunması nedeniyle iptal etti.

Johnny Depp otel odasında baygın bulundu! İntihar mı etti?

Macar basınına göre; Otel odasına doktor çağrıldığı ve grubun sahneye çıkmaya hazırlandığı konseri bu nedenle gerçekleşmediği ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Depp'in uyuşturucu ya da alkol nedeniyle bilincini kaybettiği de iddia edildi. Dünyaca ünlü yıldızın uyuşturucu madde kullanarak intihar girişiminde bulunmuş olabileceğiyle ilgili yayılan söylentiler ise hayranlarını korkuttu. Öte yandan Daily Mirror; 60 yaşındaki aktörün baygınlığının mayıs ayında yaşadığı ayak bileği yaralanmasıyla bir ilgisi olabileceğini de öne sürdü. (Milliyet)

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