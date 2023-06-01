Neo Events ve Stellar organizasyonuyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak olan grup gönderdikleri video mesajla deprem mağdurlarını unutmadıklarını gösterdi. Grup üyelerinden Alice Cooper ve Joe Perry mesajında, “10 Haziran'da İstanbul Life Park'a geliyoruz. Aynı zamanda birçok masum insanın hayatına mal olan yıkıcı depremlerin etkisini bir nebze olsun azaltmak ve ihtiyaç duyulan yardımın toplanmasına katkıda bulunmak için 10 Haziran akşamı İstanbul’da vereceğimiz konserin tüm gelirini DEC ( Disasters Emergecy Commitee) deprem yardım fonuna bağışladık.’ ifadelerini kullandı.



Tıbbi bakım, barınak, yiyecek, su, battaniye ve ısıtma dahil olmak üzere acil yardım sağlayan ilk müdahale ekipleri arasında yer alan DEC, özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında büyük bir bağış

kampanyası başlattı ve halen sürüyor.

2015 yılında çıkardıkları İlk albümleri ‘’Hollywood Vampires’’ ile Billboard 200 listesinde ilk 50 arasına giren grup, "Hollywood Vampires Live Tour"'un İstanbul ayağında sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti vermeye hazırlanıyor. Albümlerinde Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh, Zak Starkey ve Christopher Lee gibi birçok efsane isimin yer aldığı grubun ‘’Heroes’’, ‘’Who’s Laughing Now’’, ‘’Whole Lotta Love’’, ‘’My Dead Drunk Friends’’ gibi en sevilen hitlerini seslendireceği gece, Ogün Sanlısoy’un performansı ile başlayacak.



Vakko Hotels &; Residence, Star TV, Onedio, +1 katkılarıyla ve Aktif Bank’ın ana sponsorluğunda 10 Haziran akşamı Life Park İstanbul’da gerçekleşecek konserin az sayıda kalan biletleri yoğun talep üzerine kısa bir süre daha passo'da! Hollywood Vampires’ın, en güzel şarkıları eşliğinde performanslarıyla unutulmaz bir yaz akşamı yaşamak için şimdiden yerinizi ayırtın! Fiyatları normal 1.000 TL, sahne önü 2.500 TL olan konserin VIP biletleri tükendi.





Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.