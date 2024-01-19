Jo Malone London, Sevgililer Günü’nde sevginizi ve aşkınızı unutulmaz kılıyor

Hafif ve taze notalardan derin ve şehvetli tonlara kadar asi gül kokuları bir araya getiren benzersiz bir koleksiyon ile gül kokularını kalbinizde taşıyın! Jo Malone London bu özel koleksiyondaki her bir kokuyla romantik güllerin farklı bir yüzünü sergiliyor. En özel anları unutulmaz kılmak için kalp şeklindeki şişelerde saklanan bu koleksiyon, her biri bir aşk hikayesini anlatan büyüleyici kokular içeriyor.

Rose Blush

Narin ve pembe renkli gül yapraklarının cazibesi, değerli bir reçineyi çağrıştırıyor. Canlı fesleğen ve lezzetli liçi notaları bu yumuşak çiçek kombinasyonuna modern bir dokunuş katarken; beyaz miskin sıcaklığıyla sarmalanıyor.

Üst Notalar: Grand Vert Fesleğen

Orta Notalar: Gül

Alt Notalar: Beyaz Misk

Rose Blush kokusu Home Candle seçeneğiyle de satıştadır.

Rose & Magnolia

Gizemli bir karaktere sahip Rose & Magnolia, duygusal bir çiçek kokusu olarak karşımıza çıkarken parlayan magnolia ve gülün çarpıcı uymunu sunuyor. Tatlı notalara sahip Rose de Mai'nin kokunun kalbine yerleştiği bu parfüm, baharatlı Rose Damascena'nın sıcaklığıyla ısınıyor; şehvetli paçuli ve sıcak amberle sarılıyor.

Üst Notalar: Magnolia

Orta Notalar: Gül

Alt Notalar: Paçuli

Rose Amber

Tudor gülü, İngiliz Kraliyet tarihindeki en ünlü dönemlerden birini temsil ediyor. Bu sembolik çiçek, baharatlı bir dokunuş için karanfil ile harmanlanıp ve amberin şehvetiyle ısınarak ihtişamlı bir his ortaya çıkarıyor.

Üst Notalar: Karanfil

Orta Notalar: Gül

Alt Notalar: Amber

Sınırlı sayıda üretilen tasarımların tamamı, gülün grafik bir görüntüsü ile süslenmiş ve çarpıcı aşk ifadeleri ile tamamlanan özel ambalajlarla sunulmuştur.

Tüm koleksiyonu jomalone.com.tr’de keşfedebilirsiniz.

Rose Blush Home Candle - 1.880 TL

Rose Blush Cologne 50ml - 2.920 TL

Rose & Magnolia Cologne 50ml - 2.920 TL

Rose Amber Cologne 50ml - 2.920 TL

Jo Malone London Hakkında:

1994'ten beri Jo Malone London, son derece sade, zarif kokulardan oluşan bir palet yarattı ve her duyunun şımartıldığı bir dünyanın küratörlüğünü yaptı. 1999 yılında Estée Lauder Companies Inc. tarafından satın alınan marka, bugün beklenmedik kokuları ve belirgin İngiliz karakteriyle uluslararası alanda tanınmaktadır.

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