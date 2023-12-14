Jo Malone London kokularıyla sıcak bir yeni yıl kutlama yemeği

Hediye vermeyi bir sanata dönüştüren Jo Malone London, Six Senses Kocataş Mansions İstanbul’da yer alan Toro Latin Gastro Bar’ın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen yeni yıl yemeğiyle bir kez daha özel günlerde sevdiklerimizle bir araya gelmenin önemini hatırlattı.

Ece Sükan, Şebnem ve Ceylan Çapa, Buse Terim Bahçekapılı, Zeynep Arçay, Gül Hürgel ve Meriç Küçük gibi isimlerin katıldığı etkinlik Six Senses Kocataş Mansions avlusunda kurulan eşsiz Jo Malone London ağacı manzarasında keyifli bir kokteylle başladı.

Jo Malone London’ın ışıltılı ve zarif dokunuşuyla kurulan sofra ise davetlilere sevdikleriyle geçirdikleri bir yılbaşı akşamının sıcaklığını hissettirdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.