  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Jo Malone London kokularıyla sıcak bir yeni yıl kutlama yemeği

Her yıl birbirinden özel büyüleyici kokularıyla yılbaşı heyecanına ortak olan Jo Malone London, 2024’e sayılı günler kala Aytül Ayke Fıratoğlu’nun ev sahipliğinde Jo Malone London’ın ikonik kokularının atmosferi sardığı keyifli bir akşam yemeğine imza attı.

Jo Malone London kokularıyla sıcak bir yeni yıl kutlama yemeği

Hediye vermeyi bir sanata dönüştüren Jo Malone London, Six Senses Kocataş Mansions İstanbul’da yer alan Toro Latin Gastro Bar’ın büyüleyici atmosferinde gerçekleşen yeni yıl yemeğiyle bir kez daha özel günlerde sevdiklerimizle bir araya gelmenin önemini hatırlattı. 

Jo Malone London kokularıyla sıcak bir yeni yıl kutlama yemeği

Ece Sükan, Şebnem ve Ceylan Çapa, Buse Terim Bahçekapılı, Zeynep Arçay, Gül Hürgel ve Meriç Küçük gibi isimlerin katıldığı etkinlik Six Senses Kocataş Mansions avlusunda kurulan eşsiz Jo Malone London ağacı manzarasında keyifli bir kokteylle başladı.

Jo Malone London kokularıyla sıcak bir yeni yıl kutlama yemeği

Jo Malone London’ın ışıltılı ve zarif dokunuşuyla kurulan sofra ise davetlilere sevdikleriyle geçirdikleri bir yılbaşı akşamının sıcaklığını hissettirdi. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Demet Özdemir'den siyah kombin
  Magazin

Demet Özdemir'den siyah kombin

Magazin ve spor dünyası bu aşkı konuşuyor!
  Magazin

Magazin ve spor dünyası bu aşkı konuşuyor!

Ünlü şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü oyuncu Cillian Murphy'e benzetildi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü oyuncu Cillian Murphy'e benzetildi

İzzet Yıldızhan, Aleyna Tilki konusuna kendisi üzerinden örnek verdi!
  Magazin

İzzet Yıldızhan, Aleyna Tilki konusuna kendisi üzerinden örnek verdi!

Aylin Coşkun, sahnelerinin engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki'ye bakın ne tavsiyede bulundu?
  Magazin

Aylin Coşkun, sahnelerinin engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki'ye bakın ne tavsiyede bulundu?

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia! Akraba evliliği aşkı bitirdi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia! Akraba evliliği aşkı bitirdi