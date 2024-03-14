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Jo Malone London'dan baharı karşılayan kokular

Yavaş yavaş ısınan havalarla birlikte bahar çiçeklerinin kokusu şehri donatırken, çiçeksi kokularıyla Jo Malone London’ın ikonik parfümleri ilk bahar heyecanınıza ortak olacak.

Jo Malone London'dan baharı karşılayan kokular

Blossoms Koleksiyonu:

Okyanus esintisini, egzotik meyve aromalarını ve çiçek notalarını harmanlayan üç canlandırıcı kokuyu barındıran Blossoms Koleksiyonu bahar mevsimine çok yakışacak!

Bu büyüleyici üçlemenin ilk kokusu Yellow Hibiscus, güneşte bekletilmiş çarpıcı bir çiçekten ilham alan renkli, hafif bir çiçek kokusu niteliği taşırken; Yuzu Zest'in ise canlı narenciye kokusu, hafif kokusuyla sizi mutluluk dolu bir plaja taşıyor. Koleksiyonu tamamlayan Sunlit Cherimoya ise sıcak ve egzotik meyve kokusuyla güneşlenen yeşil çerimoyaları hatırlatıyor.

Jo Malone London'dan baharı karşılayan kokular

 

Wild Bluebell Cologne:

Üst notasında Çan Çiçeği, kalp notasında Hurma ve ana notasında Beyaz Misk bulunan bu hafif ve çiçeksi koku bahar mevsiminin heyecanlı duygularını canlandıracak. 

Peony & Blush Suede Cologne:

Baharı karşılayan şakayıkların zarif ve narin bir aroma kattığı; kırmızı elma, yasemin, gül ve karanfil notalarıyla zenginleştirilen lüks ve baştan çıkarıcı bu kombinasyon yumuşak ve pembemsi süetin duyusallığı ile harmanlanıyor. 

Jo Malone London'dan baharı karşılayan kokular

Fig & Lotus Flower Cologne:

Antik asma bahçelerinde yetişen tatlı lotus çiçeklerinin narin yapraklarıyla birleşen portakal notalarının oluşturduğu hafif ve çiçeksi koku Fig&Lotus Flower, ilkbahara çok yakışacak.

Jo Malone London'dan baharı karşılayan kokular

Red Hibiscus Cologne:

Cologne Intense Ailesi’nin en yeni kokusu Red Hibiscus etkileyici kırmızı hibiskus notaları, zarif arap yasemini ve vanilyanın duygusal notalarıyla harmanlanırken, sıcak ve egzotik bir çiçek kokusu sunuyor. Sıcak ve yoğun kokular sevenler için bu büyüleyici koku ilk baharın yeni favorisi olacak. 

 

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