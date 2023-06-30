Jessica May’den itiraf

Uzun süre denizde kalarak bol bol sohbet eden oyuncuların keyfi yerindeydi. Fit halleri ve düzgün fizikleriyle göz dolduran yakın arkadaşlar denizden beraber çıkarak localarına geçtiler. Gündüz deniz keyfi yapan oyuncular akşam vakti gazetecilerle bir araya geldi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Jessica May "Yarın eşim Hüseyin Kara ile evlilik yıldönümümüz hem bayram tatilini Kıbrıs'ta geçirmek istedik hem de yıldönümümüzü burada kutlamak istedik." dedi.

Eşinden herhangi bir sürpriz beklemediğini ama sürpriz yapma konusunda eşinin çok iyi olduğunu söyleyen oyuncu "Ben hayatta yapamam, beceremiyorum, özel günlerimizde eşime ne hediye aldığımı günler öncesinden söylüyorum ama o beni çok şaşırtır." dedi.

Muhabirlerin Brezilya gibi sahilleri ve güneşi meşhur bir ülkede doğmasına rağmen yüzmeyi bilmemesinin nedenini sormasına ünlü oyuncu "Çünkü ilk defa 17 yaşımda deniz gördüm. Brezilya'da okyanus var ve çok dalgalı, genelde sörf yapıyorlar, ben de korkuyorum ama acısını Türkiye'de çıkarıyorum. Türkiye'nin çok güzel denizi var ve yavaş yavaş yüzmeyi öğreniyorum." diyerek konuya açıklık getirdi.

Kültürel anlamda Türkiye'ye adapte olduğunu söyleyen oyuncu "Kurban bayramında babamın elini öpüp para istedim, çok saşırdı ve detayını anlattığımda bu duruma bayıldı. Çok zengin bir kültürü var Türkiye'nin, her gün bir şey öğreniyorum ve çok keyif alıyorum." diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

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