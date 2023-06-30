  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Jessica May’den itiraf

Güzel oyuncu Jessica May ve Tuğba Melis Türk önceki gün KKTC'de Lord’s Palace Hotel'de görüntülendi. Bayram tatilini Kıbrıs'ta geçiren oyuncular güneşli havanın ve denizin tadını çıkardı.

Jessica May’den itiraf

Uzun süre denizde kalarak bol bol sohbet eden oyuncuların keyfi yerindeydi. Fit halleri ve düzgün fizikleriyle göz dolduran yakın arkadaşlar denizden beraber çıkarak localarına geçtiler. Gündüz deniz keyfi yapan oyuncular akşam vakti gazetecilerle bir araya geldi.

Jessica May’den itiraf

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Jessica May "Yarın eşim Hüseyin Kara ile evlilik yıldönümümüz hem bayram tatilini Kıbrıs'ta geçirmek istedik hem de yıldönümümüzü burada kutlamak istedik." dedi.

Jessica May’den itiraf

Eşinden herhangi bir sürpriz beklemediğini ama sürpriz yapma konusunda eşinin çok iyi olduğunu söyleyen oyuncu "Ben hayatta yapamam, beceremiyorum, özel günlerimizde eşime ne hediye aldığımı günler öncesinden söylüyorum ama o beni çok şaşırtır." dedi.

Jessica May’den itiraf

Muhabirlerin Brezilya gibi sahilleri ve güneşi meşhur bir ülkede doğmasına rağmen yüzmeyi bilmemesinin nedenini sormasına ünlü oyuncu "Çünkü ilk defa 17 yaşımda deniz gördüm. Brezilya'da okyanus var ve çok dalgalı, genelde sörf yapıyorlar, ben de korkuyorum ama acısını Türkiye'de çıkarıyorum. Türkiye'nin çok güzel denizi var ve yavaş yavaş yüzmeyi öğreniyorum." diyerek konuya açıklık getirdi.

Jessica May’den itiraf

Kültürel anlamda Türkiye'ye adapte olduğunu söyleyen oyuncu "Kurban bayramında babamın elini öpüp para istedim, çok saşırdı ve detayını anlattığımda bu duruma bayıldı. Çok zengin bir kültürü var Türkiye'nin, her gün bir şey öğreniyorum ve çok keyif alıyorum." diyerek samimi açıklamalarda bulundu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Fatih Ürek'ten esprili şekilde sivrisinek sitemi
  Magazin

Fatih Ürek'ten esprili şekilde sivrisinek sitemi

Ünlü şarkıcı Seçil Gür ahlaksız teklif aldığını söyledi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Seçil Gür ahlaksız teklif aldığını söyledi

Ajda Pekkan yaşadığı pişmanlığı anlattı
  Magazin

Ajda Pekkan yaşadığı pişmanlığı anlattı

Zeki Müren'in şehrinde olmak çok güzel
  Magazin

Zeki Müren'in şehrinde olmak çok güzel

Afra Saraçoğlu'nun bikinili pozları rekor kırıyor 
  Magazin

Afra Saraçoğlu'nun bikinili pozları rekor kırıyor 

Mine Tugay'dan bikinili poz
  Magazin

Mine Tugay'dan bikinili poz