  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Jennifer Lopez'in taktığı marka dikkat çekti!

Jennifer Lopez'in taktığı marka dikkat çekti! İşte detaylar...

Jennifer Lopez'in taktığı marka dikkat çekti!

Jennifer Lopez'in taktığı marka dikkat çekti!

 Jennifer Lopez'in taktığı marka dikkat çekti!

Jennifer Lopez, Instagram'daki bir gönderide Messika Midnight Sun

Jennifer Lopez'in taktığı marka dikkat çekti!
yüksek mücevher koleksiyonundan

Jennifer Lopez'in taktığı marka dikkat çekti!
Fiery kolyesini takarken görüldü.

 Jennifer Lopez'in taktığı marka dikkat çekti!

Sanatçı beğeni topladı.

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Jazz eşliğinde kahvaltı keyfi
  Mekan

Jazz eşliğinde kahvaltı keyfi

Birce Akalay’dan güzellik çağrısı
  Magazin

Birce Akalay’dan güzellik çağrısı

İlk tebrik Diva'dan
  Magazin

İlk tebrik Diva'dan

Ata Demirer'den şaşırtan 'Eyyvah Eyvah' itirafı...
  Magazin

Ata Demirer'den şaşırtan 'Eyyvah Eyvah' itirafı...

Bayhan’dan Armağan Çağlayan’a olay gönderme
  Magazin

Bayhan’dan Armağan Çağlayan’a olay gönderme

Adana, Mert Demir konserinde 200 bin kişiyle ateşe düştü!
  Magazin

Adana, Mert Demir konserinde 200 bin kişiyle ateşe düştü!