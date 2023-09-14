Jennifer Lopez’in Fendi stili

Ünlü yıldız Jennifer Lopez, New York'da FENDI Peekaboo çantasıyla görüntülendi.

Lopez daha önce de New York’ta iki gün üst üste Fendi çantaları ile görüntülenmişti. Lopez, "Tonight Show"a katılırken FENDI FF Logo triko ve Kan I Bag takmayı tercih etmişti.

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