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Jennifer Lopez’in Fendi stili

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, New York'ta  Fendi çantaları ile görüntülendi.

Jennifer Lopez’in Fendi stili

 

 

Ünlü yıldız  Jennifer Lopez, New York'da FENDI Peekaboo çantasıyla görüntülendi.

Jennifer Lopez’in Fendi stili

Lopez daha önce de New York’ta iki gün üst üste Fendi çantaları ile görüntülenmişti. Lopez, "Tonight Show"a katılırken FENDI FF Logo triko ve Kan I Bag takmayı tercih etmişti.

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