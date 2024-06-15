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Jennifer Aniston İstanbul'da

Hollywood'un ünlü yıldız Jennifer Aniston, Madame Tussauds İstanbul'u salladı. İşte detaylar...

Jennifer Aniston İstanbul'da

Hollywood'un ünlü yıldız Jennifer Aniston, Madame Tussauds İstanbul'u salladı. Sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı görkemli lansmanla tanıtılan oyuncunun balmumu figürü, gerçeği aratmayan benzerliğiyle ziyaretçileri kendisine hayran bıraktı. 'Friends' dizisinin Rachel Green'i birebir gerçekçi balmumu figürü Madame Tussauds İstanbul'un yıldızlar geçidindeki yerini aldı. Merlin Entertainments Türkiye Grup Genel Müdürü Tankut Tonger, "Jennifer Aniston'ın balmumu figürü Amsterdam'dan İstanbul'a geldi. İstiklal Caddesi'ndeki yerimizde yaz boyunca birçok sürpriz bekliyor. Arda Güler'in balmumu figürünü de göreceğiz. Elon Musk ve Taylor Swift de olacak" dedi.

Jennifer Aniston İstanbul'da

(Tankut Tonger, Jennifer Aniston)

DİLEK MUTLUTÜRK'TEN JENNİFER ANİSTON MAKYAJ TÜYOLARI...
Makyaj imaj danışmanı ve eğitmeni Dilek Mutlutürk, Aniston'dan esinlenerek hazırladığı 2024 yaz makyajı önerilerini ve uygulamalarını fenomen Şafak Özbir ev sahipliğinde özel bir atölye çalışmasında sundu. Jennifer Aniston'ın ikonik makyajı Şafak Özbir'in yüzüne uygulandı. Etkinliğin en dikkat keyifli anılarından biri, ziyaretçilerin makyaj sonrası fotoğraf çekimleri oldu. Fotoğraf köşesinde davetliler Aniston ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Jennifer Aniston İstanbul'da

(Dilek Mutlutürk, Tankut Tonger, Jennifer Aniston, Şafak Özbir)

PARLAK RENKLER MODA
Makyaj bilgileri veren Dilek Mutlutürk, "Bu yaz yine parlak renkler moda... Cildin parlaklığı trend... Pembe ve şeftali tonları moda ve ışıltılar oldukça var. Renkli, ışıltılı ve 90'ların mavi tonu var. Güzel bir renkli yaz" dedi.

Jennifer Aniston İstanbul'da

(Dilek Mutlutürk, Tankut Tonger, Jennifer Aniston, Şafak Özbir)

YAZ BOYUNCA SERGİLENECEK
Madame Tussauds Amsterdam'dan İstanbul'a sergilenmek üzere getirilen Jennifer Aniston’ın balmumu figürü yaz boyunca Madame Tussauds İstanbul’da hayranlarını bekliyor olacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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