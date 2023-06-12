Jekyll & Hyde müzikali ilk kez Harbiye Açıkhava’da sergilenecek

Jekyll ve Hyde karakterlerine Hayko Cepkin’in hayat verdiği müzikalde kendisine Öznur Serçeler ve Nermin Koçak eşlik ediyor. Kerki Solfej organizasyonu ve Antre Production tarafından sahnelenen Jekyll & Hyde, sezona damgasını vurdu.

Oyuncu kadrosu, etkileyici hikayesi ve benzersiz prodüksiyonuyla ses getiren müzikal, ilk kez bir açık havada ve Harbiye’de sahnelenecek. Hayko Cepkin, Öznur Serçeler ve Nermin Koçak’ın yanı sıra Fatih Al, Umut Kurt ve Cenk Bıyık gibi usta isimlerin yer aldığı müzikalin yapımcılığını Melikcan Zaman üstlenirken yönetmenliğini Taner Tunçay, genel sanat yönetmenliğini Malcolm Keith Kay, yaratıcı yapımcılığını Feri Baycu Güler, müzik direktörlüğünü Sabri Tuluğ Tırpan ve koreografisini ise Seda Özgiş yapmakta.

Haziran ayı itibariyle Türkiye turnesine çıkacak olan Jekyll & Hyde, muhteşem oyunculuğu ve konusuyla seyirciyi içine çekecek.

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