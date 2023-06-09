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Jekyll & Hyde Müzikali ilk kez Harbiye Açıkhava’da sergilenecek

Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Jekyll & Hyde’ müzikali, 16-17 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sanatseverlerle buluşacak.  

Jekyll & Hyde Müzikali ilk kez Harbiye Açıkhava’da sergilenecek

 

 

Başrollerinde Hayko Cepkin ve Öznur Serçeler’in olduğu Kerki Solfej organizasyonu ve Antre Production tarafından sahnelenen Jekyll & Hyde, sezona damgasını vurdu. 

Oyuncu kadrosu, etkileyici hikayesi ve benzersiz prodüksiyonuyla ses getiren müzikal, ilk kez bir açık havada ve Harbiye’de sahnelenecek. Hayko Cepkin ve Öznur Serçeler’in yanı sıra Fatih Al, Umut Kurt, Nermin Koçak Tunçay ve Cenk Bıyık gibi usta isimlerin yer aldığı müzikalin yapımcılığını Melikcan Zaman üstlenirken yönetmenliğini Taner Tunçay, genel sanat yönetmenliğini Malcolm Keith Kay, yaratıcı yapımcılığını Feri Baycu Güler, müzik direktörlüğünü Sabri Tuluğ Tırpan ve koreografisini ise Seda Özgiş yapmakta.

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