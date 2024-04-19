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SnobMagazin.com

Jazz eşliğinde kahvaltı keyfi

Jazz eşliğinde kahvaltı keyfi

Jazz eşliğinde kahvaltı keyfi

İstanbul Anadolu yakasınin en seçkin semtlerinden Suadiye Tarihi dokusuna hakim konumunda brunch yapmak isterseniz Civitas'da deneyimleyebilirsiniz.

Jazz eşliğinde kahvaltı keyfi

Ünlü Jazz vokalisti Erdem Özkan eşliğinde Canlı Jazz performansı ile unutulmaz bir tecrübeye sahip olmak istersiniz 21 Nisan Pazar günü 10:30’da başlıyor ve 14:00′a kadar devam ediyor.

Jazz eşliğinde kahvaltı keyfi

Civitas yüksek tavanlı iç alanı ve bahçesi ile çevrili brunch’ta Akdeniz ve Türk mutfakları bir araya geliyor.

Jazz eşliğinde kahvaltı keyfi

Günlük taze unutmaz 20 farklı çeşit Kruvasan alternatifleri ve ferahlatıcı ikramlar ve farklı seçenekler

Jazz eşliğinde kahvaltı keyfi

Deniz Mahsüllü Risotto ve Paelle ile unutmaz bir haftasonu deneyimi yazabilirsiniz.

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