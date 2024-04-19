Jazz eşliğinde kahvaltı keyfi

İstanbul Anadolu yakasınin en seçkin semtlerinden Suadiye Tarihi dokusuna hakim konumunda brunch yapmak isterseniz Civitas'da deneyimleyebilirsiniz.

Ünlü Jazz vokalisti Erdem Özkan eşliğinde Canlı Jazz performansı ile unutulmaz bir tecrübeye sahip olmak istersiniz 21 Nisan Pazar günü 10:30’da başlıyor ve 14:00′a kadar devam ediyor.

Civitas yüksek tavanlı iç alanı ve bahçesi ile çevrili brunch’ta Akdeniz ve Türk mutfakları bir araya geliyor.

Günlük taze unutmaz 20 farklı çeşit Kruvasan alternatifleri ve ferahlatıcı ikramlar ve farklı seçenekler

Deniz Mahsüllü Risotto ve Paelle ile unutmaz bir haftasonu deneyimi yazabilirsiniz.

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