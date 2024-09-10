Jawline nedir, nasıl yapılır?

Vivien Estetik Kliniği hekimi Medikal Estetik Uz. Dr. Nil Çetinkaya Tiryaki, jawline dolgu hakkında bilgiler verdi. Uz.Dr. Tiryaki "Jawline çene dolgusu olarak da bilinmektedir. Bu uygulama çenenin mevcut kontürünü belirginleştirmek için uygulanmaktadır.Jawline dolgusu çenenin uç kısmından kulak önüne kadar uzanan iki mandibular kemik uzantısı boyunca gerçekleştirilen dolgu uygulama yöntemidir. Çene hattına ve çene uçlarına yapılacak olan bu dolgu yüz bölgesinin daha çekici, şık ve estetik görünmesini sağlamaktadır" dedi.

MASKÜLEN HATLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Çene dolgusu denildiğinde genellikle akla ilk olarak kadınlar gelse de erkeklerde jawline dolgusu yaptırıyor. Uz.Dr. Tiryaki yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Diğer işlemlerden en büyük farkı ise hitap ettiği kitlenin içerisinde jawline işlemini talep eden kadınların ve erkeklerinin oranının eşit değerde olması ve her yaş grubu olmasıdır. Ayrıca acı yok, neşter yok. Erkekler için maskülen hatların ifadesi olarak, çene köşelerinin belirginleştirilmesi ve genişletilmesi şeklinde çene hattının vurgulanması olayı, kadınlar için ise gıdı ve çene birleşim noktalarının netleştirildiği, çene köşelerinin keskinleştirildiği ve çene ucunun sivrileştirildiği şekillerde ortaya çıkmaktadır."

SİMETRI BOZUKLUĞU GİDERİLİYOR

Çene bölgesinde simetri bozukluğunun da jawline dolgu ile giderilebileceğini belirten Uz.Dr.Tiryaki, "Çene bölgesinde oldukça fazla şekil bozukluklarına rastlanmaktadır. Bunlar, yapısal bozukluklar olabildiği gibi kilo almaya veya yaşlanmaya bağlı olarak gelişen bozukluklar da olabilimektedir. Çene bölgesinde görülen hacim eksikllikleri, çenenin fazla küçük ve geri planda olması, asimetrik olması, çene altında meydana gelen sarkmalar gibi bozuklukların tümü çene dolgusu yöntemleri ile düzeltilebilmektedir. Jawline ve çene ucu dolgusu sayesinde daha net, simetrik ve çekici ve de yüzünüzle uyumlu düşlediğiniz çene yapısına ve çizgisine sahip olabilirsiniz" diye konuştu.

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