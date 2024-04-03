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Janset'in inanılmaz değişimi

Janset'in 1.5 ayda inanılmaz değişimi... İşte detaylar...

Janset'in inanılmaz değişimi

Janset, 1.5 ayda fiziksel anlamda değişti.

Janset'in inanılmaz değişimi
Oyuncu, 1.5 ayda 10 kilo verdi.

Janset'in inanılmaz değişimi
Janset, 30 cm inceldi. Oyuncu, eski ve yeni halini paylaştı.

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