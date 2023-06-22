  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Jako'dan şaşırtıcı bir dönüş: Mucize

Uzun bir bekleyişin ardından, müzik sahnesinin sevilen ismi Jako sessizliğini "mucize" adlı yeni şarkısıyla bozuyor! Jako’nun yeni şarkısı “mucize”, 23 Haziran’da Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanıyor.

Jako'dan şaşırtıcı bir dönüş: Mucize

Jako'nun, söz ve bestesini kendisinin yazdığı bu şarkıda düzenleme ve mix çalışmalarında ise yetenekli prodüktör Aerro ile çalıştı. Jako, hiphop ve rap tarzlarına olan aşkını Latin ezgileriyle birleştirerek dinleyicilere benzersiz bir müzikal deneyim sunuyor. "mucize", neşeli bir ayrılık şarkısı olarak karşımıza çıkarken, Jako'nun yetenekleri ve yaratıcılığı bu eserde berrak bir şekilde hissediliyor.

Jako'dan şaşırtıcı bir dönüş: Mucize

Bu projede Jako'nun 9 aylık sessizliğini sonlandırması, hayranları arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. "mucize"nin Jako'nun müzikal yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şarkının enerjik melodileri, dikkat çekici sözleri ve etkileyici düzenlemesiyle müzikseverleri dans etmeye ve şarkının ritmine kapılmaya davet ediyor.

Jako'dan şaşırtıcı bir dönüş: Mucize

 Jako’nun yeni şarkısı “mucize” 23 Haziran’da tüm platformlarda yayında.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlüler Bağcılar’a ayak bastı
  Güncel

Ünlüler Bağcılar’a ayak bastı

19 Haziran-24 Haziran Haftalık Burç Yorumları
  Yaşam - Sağlık

19 Haziran-24 Haziran Haftalık Burç Yorumları

Aile dizisinin yıldızı Yüsra Geyik'ten bikinili pozlar
  Magazin

Aile dizisinin yıldızı Yüsra Geyik'ten bikinili pozlar

Halil Taşkın hayatını kaybetti
  Gündem

Halil Taşkın hayatını kaybetti

Adı Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile mi aşk yaşıyor?
  Magazin

Adı Çağatay Ulusoy ile anılan İlkin Tüfekçi ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile mi aşk yaşıyor?

Bebek’in yeni gözde güzellik merkezi Fray Beauty ünlüleri bir araya getirdi
  Güncel

Bebek’in yeni gözde güzellik merkezi Fray Beauty ünlüleri bir araya getirdi