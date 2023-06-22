Jako'dan şaşırtıcı bir dönüş: Mucize

Jako'nun, söz ve bestesini kendisinin yazdığı bu şarkıda düzenleme ve mix çalışmalarında ise yetenekli prodüktör Aerro ile çalıştı. Jako, hiphop ve rap tarzlarına olan aşkını Latin ezgileriyle birleştirerek dinleyicilere benzersiz bir müzikal deneyim sunuyor. "mucize", neşeli bir ayrılık şarkısı olarak karşımıza çıkarken, Jako'nun yetenekleri ve yaratıcılığı bu eserde berrak bir şekilde hissediliyor.

Bu projede Jako'nun 9 aylık sessizliğini sonlandırması, hayranları arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. "mucize"nin Jako'nun müzikal yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şarkının enerjik melodileri, dikkat çekici sözleri ve etkileyici düzenlemesiyle müzikseverleri dans etmeye ve şarkının ritmine kapılmaya davet ediyor.

Jako’nun yeni şarkısı “mucize” 23 Haziran’da tüm platformlarda yayında.

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