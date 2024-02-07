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Jack&Jones’tan Sevgililer Günü’ne özel unisex tasarımlar

Dünyaca ünlü Danimarka markası Jack&Jones, cinsiyet ayrımlarından uzaklaşan estetik algısıyla hazırladığı hediye seçkisini çiftlerle buluşturuyor. Sevgililer Günü atmosferine hitap eden unisex tasarımlar, çeşitli hediye alternatifleriyle öne çıkıyor. 

Jack&Jones’tan Sevgililer Günü’ne özel unisex tasarımlar

Jack&Jones’un kavram, etiket ve cinsiyet ayrımlarından uzaklaşan estetik algısıyla hazırladığı unisex ürün seçkisi, çiftler için aşkı tek bir tasarımda sunuyor.

Jack&Jones’tan Sevgililer Günü’ne özel unisex tasarımlar

 

Cinsiyete özgü tercihlerin herkes tarafından giyilebilir seçimlerle değiştiği parçalar, yılın en romantik ayında özgür ruhlar için şık sürprizlerin aranan adresi olmaya devam ediyor.

Jack&Jones’tan Sevgililer Günü’ne özel unisex tasarımlar

Dinamik ve özgün parçalarıyla Sevgililer Günü’nü özel kılan Jack&Jones, unisex kazak ve sweatshirt tasarımlarını birlikte giymek isteyen çiftlere ilham oluyor. 

Jack&Jones’tan Sevgililer Günü’ne özel unisex tasarımlar

Canlı renk seçenekleri, eğlenceli desenler ve konforlu dokularıyla Jack&Jones koleksiyonu, sıcaklık ve şıklığı birlikte yaşatıyor. 

Jack&Jones’tan Sevgililer Günü’ne özel unisex tasarımlar

 

Ayın aşk dolu büyüsüne özel Jack&Jones imzası taşıyan farklı ürün grupları da her stile seçenek sunuyor. 

Jack&Jones’tan Sevgililer Günü’ne özel unisex tasarımlar

Jack&Jones’un Sevgililer Günü’nün büyüleyici atmosferine özel unisex tasarımlarına Jack&Jones mağazaları ve https://jackjones.com.tr/ den ulaşılabiliyor.

 

Jack&Jones’tan Sevgililer Günü’ne özel unisex tasarımlar

 

 

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