Jack&Jones’tan Sevgililer Günü’ne özel unisex tasarımlar

Jack&Jones’un kavram, etiket ve cinsiyet ayrımlarından uzaklaşan estetik algısıyla hazırladığı unisex ürün seçkisi, çiftler için aşkı tek bir tasarımda sunuyor.

Cinsiyete özgü tercihlerin herkes tarafından giyilebilir seçimlerle değiştiği parçalar, yılın en romantik ayında özgür ruhlar için şık sürprizlerin aranan adresi olmaya devam ediyor.

Dinamik ve özgün parçalarıyla Sevgililer Günü’nü özel kılan Jack&Jones, unisex kazak ve sweatshirt tasarımlarını birlikte giymek isteyen çiftlere ilham oluyor.

Canlı renk seçenekleri, eğlenceli desenler ve konforlu dokularıyla Jack&Jones koleksiyonu, sıcaklık ve şıklığı birlikte yaşatıyor.

Ayın aşk dolu büyüsüne özel Jack&Jones imzası taşıyan farklı ürün grupları da her stile seçenek sunuyor.

Jack&Jones’un Sevgililer Günü’nün büyüleyici atmosferine özel unisex tasarımlarına Jack&Jones mağazaları ve https://jackjones.com.tr/ den ulaşılabiliyor.

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