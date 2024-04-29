Jack&Jones Kadın koleksiyonu ile ilkbahar etkisi

Yüzeysellik eğilimine meydan okuyan Jack&Jones İlkbahar/Yaz kadın koleksiyonu, değişen mevsimin enerjisini yansıtıyor. Bağımsız ve özgür görünümler sunan Jack&Jones takım koleksiyonu, minimalist kesimleri ve kaliteli kumaş seçimleriyle yaşamın her anına eşlik ediyor.

Özel dikim kumaşların sade bir yorumla buluştuğu Jack&Jones kadın koleksiyonu, bir birinden şık takımlarıyla feminen ruha zarif bir yorum kazandırıyor.

Kruvaze ceket, yelek, şort, etek ve pantolon tasarımlarından oluşan koleksiyon, rahatlık ve şıklığı aynı silüette sunuyor.

Beyaz ve siyah gibi klasikleşen renklerin yanı sıra mavi ve grinin tonlarıyla bahar boyunca enerjik görünümlere imza atıyor.

İş hayatında kendin olma cesaretini vurgulayan takımlarıyla göz dolduran koleksiyon, sokak stiline de alternatif bir seçki sunuyor.

DNA’sını filtresiz görünümlerin cazibesinden alan Jack&Jones İlkbahar/Yaz kadın koleksiyonuna https://jackjones.com.tr/kadin-giyim den ulaşmak mümkün.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.