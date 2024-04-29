  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Jack&Jones Kadın koleksiyonu ile ilkbahar etkisi

İlk kez İlkbahar/Yaz Sezonu ile kadın koleksiyonunu satışa sunan Jack&Jones, geniş renk paleti ve dinamik tasarımları ile bahar mevsimini kutluyor.  Sezonun yükselişe geçen parçaları arasında yer alan alt-üst takımlar, Jack&Jones dokunuşu ile özgür bir stil ifadesi sağlıyor. 

Jack&Jones Kadın koleksiyonu ile ilkbahar etkisi

Yüzeysellik eğilimine meydan okuyan Jack&Jones İlkbahar/Yaz kadın koleksiyonu, değişen mevsimin enerjisini yansıtıyor. Bağımsız ve özgür görünümler sunan Jack&Jones takım koleksiyonu, minimalist kesimleri ve kaliteli kumaş seçimleriyle yaşamın her anına eşlik ediyor. 

Jack&Jones Kadın koleksiyonu ile ilkbahar etkisi

Özel dikim kumaşların sade bir yorumla buluştuğu Jack&Jones kadın koleksiyonu, bir birinden şık takımlarıyla feminen ruha zarif bir yorum kazandırıyor.

 

Jack&Jones Kadın koleksiyonu ile ilkbahar etkisi

Kruvaze ceket, yelek, şort, etek ve pantolon tasarımlarından oluşan koleksiyon, rahatlık ve şıklığı aynı silüette sunuyor.

Jack&Jones Kadın koleksiyonu ile ilkbahar etkisi

Beyaz ve siyah gibi klasikleşen renklerin yanı sıra mavi ve grinin tonlarıyla bahar boyunca enerjik görünümlere imza atıyor.

Jack&Jones Kadın koleksiyonu ile ilkbahar etkisi

İş hayatında kendin olma cesaretini vurgulayan takımlarıyla göz dolduran koleksiyon, sokak stiline de alternatif bir seçki sunuyor. 

Jack&Jones Kadın koleksiyonu ile ilkbahar etkisi

DNA’sını filtresiz görünümlerin cazibesinden alan Jack&Jones İlkbahar/Yaz kadın koleksiyonuna https://jackjones.com.tr/kadin-giyim den ulaşmak mümkün. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nur Bilen Yavuzer X NetWork Kapsül Koleksiyonu çok özel bir davetle tanıtıldı
  Magazin

Nur Bilen Yavuzer X NetWork Kapsül Koleksiyonu çok özel bir davetle tanıtıldı

Duyguları “Tutsak” eden şarkı
  Magazin

Duyguları “Tutsak” eden şarkı

Fatih Ürek'ten yeni şarkı!
  Magazin

Fatih Ürek'ten yeni şarkı!

Aslıhan Karalar'dan çifte kutlama!
  Magazin

Aslıhan Karalar'dan çifte kutlama!

Ferman Akgül Türkiye'yi terk mi etti? Şarkıcıdan ilk açıklama geldi!
  Magazin

Ferman Akgül Türkiye'yi terk mi etti? Şarkıcıdan ilk açıklama geldi!

Sıla'nın canlı konser kayıtları albüm oluyor
  Magazin

Sıla'nın canlı konser kayıtları albüm oluyor