İzzet Yıldızhan, Oğuzhan Koç'tan aldığı şarkıyı müzikseverlerle buluşturdu!

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, yeni şarkısı 'Yalanı Bırak'ı müzikseverlerle buluşturdu.



Eserin, söz ve müziği Oğuzhan Koç tarafından kaleme alındı. Şarkının düzenlemelerini ise Caner Tepecik ve Samim Sakaryalı üstlendi. Başarılı yönetmen Ferit Çetinkaya'nın çektiği video klip, Mahzen Fabrick YouTube kanalında yayınlandı. 'Yalanı Bırak', dinleyicilere farklı duygusal katmanlar sunan etkileyici bir yapıya sahip.



Şarkının sözleri, aşkın gücünü ve merhametini vurguluyor. "Yalanı bırak da gel gönül bu affeder. Günahsa isterim yanımda kal ne fark eder, sevapsa istemem sensizliği" dizeleriyle de dikkat çeken eser, bir aşkın için nelerin feda edilebileceğini yansıtıyor. Yeni single ile İzzet Yıldızhan, dinleyicilere kendisine özgü müzikal tarzını bir kez daha sergileme fırsatı sunuyor.



'Yalanı Bırak' slow ve akılda kalıcı melodisiyle, dinleyicilerin dikkatini çeken bir yapıya sahip. Sanatçının, 'Yalanı Bırak' adlı yeni şarkısı, müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Şarkı, dijital müzik platformlarda ve Mahzen Fabrick YouTube kanalında müzikseverlerle buluştu.

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