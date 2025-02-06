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İzzet Yıldızhan oğlu Veysel Efe için bakın ne yaptı? Sanatçı yeni tarzıyla da dikkat çekti!

İzzet Yıldızhan oğlu Veysel Efe için bakın ne yaptı? Sanatçı yeni tarzıyla da dikkat çekti! İşte detaylar...

İzzet Yıldızhan oğlu Veysel Efe için bakın ne yaptı? Sanatçı yeni tarzıyla da dikkat çekti!

Dokuz çocuğu bulunan ve son zamanlarda sahne sayısını azaltarak zamanını ailesiyle geçiren İzzet Yıldızhan,

 İzzet Yıldızhan oğlu Veysel Efe için bakın ne yaptı? Sanatçı yeni tarzıyla da dikkat çekti!

Galler'de okuyan oğlu Veysel Efe'nin yanına gitti.

 İzzet Yıldızhan oğlu Veysel Efe için bakın ne yaptı? Sanatçı yeni tarzıyla da dikkat çekti!

Sanatçı, Cardiff Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam eden çocuğunu ziyaret etti. Yıldızhan, İnşaat Mühendisliği okuyan oğluyla Galler'i gezdi.

 İzzet Yıldızhan oğlu Veysel Efe için bakın ne yaptı? Sanatçı yeni tarzıyla da dikkat çekti!


Bir süre daha çocuğunun yanında kalacak olan sanatçı, daha sonra Türkiye'ye dönecek.

 İzzet Yıldızhan oğlu Veysel Efe için bakın ne yaptı? Sanatçı yeni tarzıyla da dikkat çekti!

Galler'in başkenti Cardiff'de oğluyla birçok yere giden Yıldızhan'ın imajını da değiştirdiği görüldü.

 İzzet Yıldızhan oğlu Veysel Efe için bakın ne yaptı? Sanatçı yeni tarzıyla da dikkat çekti!

Baba-oğul tarzıyla beğeni topladı.

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