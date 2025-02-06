 İzzet Yıldızhan oğlu Veysel Efe için bakın ne yaptı? Sanatçı yeni tarzıyla da dikkat çekti!

Dokuz çocuğu bulunan ve son zamanlarda sahne sayısını azaltarak zamanını ailesiyle geçiren İzzet Yıldızhan,

Galler'de okuyan oğlu Veysel Efe'nin yanına gitti.

Sanatçı, Cardiff Üniversitesi'nde eğitim hayatına devam eden çocuğunu ziyaret etti. Yıldızhan, İnşaat Mühendisliği okuyan oğluyla Galler'i gezdi.



Bir süre daha çocuğunun yanında kalacak olan sanatçı, daha sonra Türkiye'ye dönecek.

Galler'in başkenti Cardiff'de oğluyla birçok yere giden Yıldızhan'ın imajını da değiştirdiği görüldü.

Baba-oğul tarzıyla beğeni topladı.

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