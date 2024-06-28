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İzzet Yıldızhan'ın tatili zehir oldu! Teknesinde talihsiz kaza

İzzet Yıldızhan talihsiz bir kaza geçirdi. İşte detaylar...

İzzet Yıldızhan'ın tatili zehir oldu! Teknesinde talihsiz kaza

İzzet Yıldızhan, tatil için gittiği Göcek’te talihsiz bir kaza geçirdi. Teknesinden denize atladığı sırada boynunu inciten Yıldızhan, tatili yarıda keserek soluğu hastanede aldı.

İzzet Yıldızhan'ın tatili zehir oldu! Teknesinde talihsiz kaza
Bir süre boyunluk ile gezecek olan usta sanatçı, oğlu Mustafa Yıldızhan ve yeğeni Umut Balpetek ile birlikte fotoğraf paylaştı.

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