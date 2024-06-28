İzzet Yıldızhan, tatil için gittiği Göcek’te talihsiz bir kaza geçirdi. Teknesinden denize atladığı sırada boynunu inciten Yıldızhan, tatili yarıda keserek soluğu hastanede aldı.



Bir süre boyunluk ile gezecek olan usta sanatçı, oğlu Mustafa Yıldızhan ve yeğeni Umut Balpetek ile birlikte fotoğraf paylaştı.

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