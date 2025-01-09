 İzzet Yıldızhan'dan keşif seyahati

İzzet Yıldızhan, Bebek'te görüntülendi.

Yeni yılı yurt dışında karşılayan sanatçı, "Ailece geçirdik, çok güzeldi. Kıştı soğuktu. Kışı yaşamakta güzel" dedi. Yılbaşı gecesi sahne fiyatlarının en az iki katına çıkmasına rağmen ailesiyle zaman geçirmek konser vermeyen Yıldızhan, "Geniş bir aileyiz. Onlarla geçireceğim zaman daha kıymetli. Özel zamanda çalışmamaya çaba gösteriyorum. Kıramadığım insanlar oldu ama genelde ailemle zaman geçiriyorum" ifadelerini kullandı. Yatırımlarından bahseden sanatçı, "Sosyal medyada keşffete çıkan yerlere bakıyorum. Dünyada harika olabilecek yerleri gezmek istiyorum. Öleceğiz, oradaki anlarımız kalacak. Son olarak Amerika, oradan Viyana'ya gittim. Viyana'ya daha önce gitmiştim, orada otel planı düşünebilirim. Bir girişimde bulundum. Turizmci olduğum için söylüyorum 9 milyon olan bir ülke, 70 milyon turist gidiyor. Hem kış hem yazın gittim adım atılmıyor. Het taraf tarih kokuyor. O dokuyu korumuşlar. Nüfusunun yüzde 10'u Türkmüş. Şu anda kafamda bir tek orası var. Bu seyahat keşif oldu. Ama Türkiye'yi dünyanın hiçbir şeyine değişmeyiz" açıklamasında bulundu.

EVLATLAR ANNESİNE VE BABASINA YAŞATTIKLARINI YAŞARLAR

Ferdi Tayfur için konuşan Yıldızhan, "Allah rahmet eylesin. Ülke için çok güzel şarkılar yaptı. Çocukluğumuzdan beri dinledik. Ülkede Ferdi Abi'nin karşılığını vardı" dedi. Tayfur'un vefatının ardından ailesi arasındaki kavgası ve miras tartışılmasının gündem olması nedeniyle sanatçı, "Sizin de geniş bir aileniz var. Siz bunu yaşamamak için bir planınız var mı?" sorusuna, "Çok üzücü bir olay. Dokuz çocuğum var. Baba, çocuklarına o kadar büyük emek vermiş ki! Baba dünyadan ayrıldığı zaman birbirlerine girmemeleri lazım. Miras haktır zaten! Birbirine girerlerse hepsi mağdur olur. Sonra kayyum atanıyor, birbirine dava açıyorlar ve rezillik oluyor. Sonra babanın kemikleri sızlar. Ülkece negatif elektrik alıyor. Bunu Ferdi Abi ailesi için değil, genel olarak söylüyorum. Zaten çocukların bir araya gelmeleri lazım. Medeni olarak masaya oturup, kanun olarak hak ne düşüyorsa, kardeş gibi masadan kalkmak gerekiyor. Biz maneviyata önem veriyoruz, hepsi negatif görünürler. Birbiriyle kötü olmasınlar. Babalar her zaman haklıdır. Bazı çocukların kırgınlıkları oluyor ama biraz evlatlarımızda da şımarıklığının da getirmiş olduğu özgüvende oluşturuyor. Dediğim gibi bunu genel söylüyorum. Babalarının kızgınılığına da hak versinler. Evlatlar annesine ve babasına yaşattıklarını yaşarlar. Yaşım olgun olarak ve tecrübemle ilgili söylüyorum. Gençlerimiz, anne ve babasına empati yapsın. Dokuz tane çocuğum var. Onlarla ağladım, onlarla güldüm" yanıtını verdi.

KIŞA ŞARKI MÜJDESİ

Yeni şarkı müjdesi veren Yıldızhan, "Ticarette zaman bulursam yapacağım. Bir iki parça çalışıyorum. Zaman bulup yapacağım. Kış ayın içerisinde muhakkak bir şey çıkaracağım" dedi.

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